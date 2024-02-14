'Zaman yolcusuyum' dedi, kehanetleri şoke etti: 'Bu hafta sonu...'

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

17 Şubat tarihinde Amerika'da gerçekleşecek bir kasırgadan söz eden sözde zaman yolcusu, "Dikkat, evet ben gerçek bir zaman yolcusuyum, bunlar 2024'ün geri kalanında gerçekleşecek önemli olaylar. 1. Bölüm. 17 Şubat: İlk F6 kasırgası meydana geldi ve Teksas'ı vurdu. Neredeyse tüm şehri yok etti. Bu da onu insanlık tarihindeki en kötü kasırga yapıyor" ifadelerini kullandı.