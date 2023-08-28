Yüzlerce evin kül olduğu yangında ayakta kalan tek evin sahibi konuştu
Maui orman yangınlarının havadan çekilen görüntülerinde, gri, yanmış binalarla çevrili zarar görmemiş bir ev dikkat çekti. euronews'in haberine göre, fotoğraflar, komşu evler yerle bir olurken kırmızı çatılı mülkün görünüşte hasarsız olduğunu gösteriyor. Peki ama nasıl?
Bu ayın başında Hawaii takımadalarındaki Maui'de Lahaina kasabasını harap eden orman yangınlarında 2 bin 700'den fazla bina yok oldu. Yüzlerce ev kül ve moloz yığınına dönüştü.
Ancak alevlerden zarar görmeyen bir ev, neredeyse yerle bir olan bölgede tek başına ayakta kalabildi.
Fotoğraflar, komşu evler yerle bir olurken kırmızı çatılı mülkün görünüşte hasarsız olduğunu gösteriyor. Maui orman yangınlarının havadan çekilen görüntülerinde, gri, yanmış binalarla çevrili zarar görmemiş bir ev dikkat çekti.
Görüntüler Photoshop suçlamalarına ve komplo teorilerine yol açtı. Ancak ev sahibi Dora Atwater Millikin basına evinin yangından neden kurtulduğunu açıkladı.