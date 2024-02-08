Yaşam kalitesi en yüksek 10 kent açıklandı: İşte zirvedeki şehir!

Uluslararası danışmanlık şirketi Mercer, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaşam kalitesi araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Yayınlanan listede, kentlerdeki sağlık, eğitim, altyapı ve sosyo-kültürel ortam gibi çeşitli faktörler dikkate alındı. TV100'ün aktardığı listenin ilk 10'unda Batı Avrupa’dan yedi, Pasifik’ten iki ve Kuzey Amerika’dan bir şehir yer aldı.

Mercer'in yayınladığı listeye göre, yaşam kalitesi en yüksek 10 şehir şu şekilde: