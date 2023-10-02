Yarın başlıyor: Green Card başvurusu yaparken nelere dikkat edilmeli?
2024 yılı Green Card çekilişi için başvurular yarın başlıyor. 4 Ekim'de başlayacak başvurular 7 Kasım'da sonlanacak. Peki Green Card başvurusu yaparken nelere dikkat edilmeli?
Green Card başvuruları başladı... Green Card başvurusu yaparak ABD'de kalıcı ikamet hakkına sahip olmak isteyen yurttaşlar başvuru süreci hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Green Card başvurusu nasıl yapılır? İşte Green Card başvuru süreci...
GREEN CARD NEDİR?
Yeşil Kart veya resmî ismiyle Daimî İkametgâh Kartı, Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belge.
Green Card kazanan kişiler, Amerika Birleşik Devletleri’nde ömür boyu yaşama ve çalışma hakkına sahip olur. Green Card sahipleri, oy kullanmak dışında Amerikan vatandaşları ile tamamen aynı haklara sahip olur.
Ayrıca Green Card sahipleri, Amerika’da tüm ailesiyle beraber yaşayabilir, iş kurabilir, isterse devlet memuru olabilir.
GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Green Card başvuruları 4 Ekim 2023 tarihinde başlayacak.
GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Green Card başvurusu yaparken herhangi bir ücret talep edilmez.
GREEN CARD BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?
Amerikan vatandaşı veya daimi ikametgah hakkına sahip kişilerin aile üyeleri, işveren sponsorluğunda çalışacak kişiler, çekilişte hak kazananlar ve mülteci veya sığınmacı statüsüne sahip kişiler Green Card başvurusu yapabilir.