Yarın başlıyor: Green Card başvurusu yaparken nelere dikkat edilmeli?

GREEN CARD NEDİR?

Yeşil Kart veya resmî ismiyle Daimî İkametgâh Kartı, Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belge.

Green Card kazanan kişiler, Amerika Birleşik Devletleri’nde ömür boyu yaşama ve çalışma hakkına sahip olur. Green Card sahipleri, oy kullanmak dışında Amerikan vatandaşları ile tamamen aynı haklara sahip olur.

Ayrıca Green Card sahipleri, Amerika’da tüm ailesiyle beraber yaşayabilir, iş kurabilir, isterse devlet memuru olabilir.