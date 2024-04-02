Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava

Abby ve Brittany Hensel adlı yapışık ikizlerden birinin, 2021'de gazi bir askerle gizlice evlendiği ortaya çıkınca tüm dünyanın gözü onlara çevrildi. Abby ile evlenen damadın eski eşinden mahkeme kararı geldi.

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Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava - Resim: 1

Bir realite TV dizisinde şöhrete kavuşan Amerikalı öğretmen Abby'nin, üç yıl önce sessizce evlendiği ortaya çıktı. Abby ve yapışık ikizi Brittany bir anda tüm dünyanın gündemine oturdu.

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Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava - Resim: 2

Üç yıl önce evlenmelerine rağmen düğün fotoğraflarını yeni paylaştıkları için şimdi gündeme gelen yapışık ikizlerden Abby, gazi Josh Bowling ile evlendiklerini söylemişti.

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Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava - Resim: 3

Josh Bowling, Abby Hensel ile evlenmeden önce evlenip çocuk sahibi olduğu kadın tarafından babalık davasıyla sarsıldı. Eski karısı Annica Bowling babalık davası açtı. Çift 2019'da ayrılmıştı.

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Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava - Resim: 4

Isabella ise şu an 8 yaşında.

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Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava - Resim: 5

DailyMail'in haberine göre mahkeme kayıtları, eski eş Annica'nın Josh ve Gavin Vatnsdal adlı başka bir adama karşı dava açtığını gösteriyor.

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Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava - Resim: 6

Mahkeme kayıtlarına göre Josh ve Annica 2010'da evlenmiş, ardından 2019'da ayrılmışlardı. Şu anda 8 yaşındaki kızları Isabella'nın velayetini paylaşıyorlar.

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Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava - Resim: 7

Josh ve Annica'nın boşanması 23 Nisan 2020'de sonuçlandı, ardından Annica'nın aynı yıl içinde mahkeme belgelerinde 'Isabella'nın üvey kız kardeşi' olarak anılan başka bir çocuğu daha olduğu ortaya çıktı.

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Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava - Resim: 8

Hangi çocuk için babalık testinin yapıldığı belli değil, ancak 7 Mart'ta mahkemeye kamuoyuna kapalı bir genetik test raporu sunulduğu öğrenildi. Yani Isabella'nın babası Josh olmayabilir...

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Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava - Resim: 9

Öte yandan Abby ve Brittany ikizler, gördükleri yoğun ilgi karşısında şaşkın...

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Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava - Resim: 10

Hayatlarını aslında gizli yaşamadıklarını, sadece düğün fotoğraflarını yeni yayınladıklarını söyleyen ikizler çok sayıda olumsuz eleştiriye de maruz kaldıklarını söylüyor.

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Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava - Resim: 11

Anne olmak isteyen ikizler bunun bir gün gerçek olmasını diliyor. Abby'nin eşi Josh da bu konuda ikizleri destekliyor.

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Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava - Resim: 12
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Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava - Resim: 13
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Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava - Resim: 14
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