Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava
Abby ve Brittany Hensel adlı yapışık ikizlerden birinin, 2021'de gazi bir askerle gizlice evlendiği ortaya çıkınca tüm dünyanın gözü onlara çevrildi. Abby ile evlenen damadın eski eşinden mahkeme kararı geldi.
Bir realite TV dizisinde şöhrete kavuşan Amerikalı öğretmen Abby'nin, üç yıl önce sessizce evlendiği ortaya çıktı. Abby ve yapışık ikizi Brittany bir anda tüm dünyanın gündemine oturdu.
Üç yıl önce evlenmelerine rağmen düğün fotoğraflarını yeni paylaştıkları için şimdi gündeme gelen yapışık ikizlerden Abby, gazi Josh Bowling ile evlendiklerini söylemişti.
Josh Bowling, Abby Hensel ile evlenmeden önce evlenip çocuk sahibi olduğu kadın tarafından babalık davasıyla sarsıldı. Eski karısı Annica Bowling babalık davası açtı. Çift 2019'da ayrılmıştı.
Isabella ise şu an 8 yaşında.
DailyMail'in haberine göre mahkeme kayıtları, eski eş Annica'nın Josh ve Gavin Vatnsdal adlı başka bir adama karşı dava açtığını gösteriyor.
Mahkeme kayıtlarına göre Josh ve Annica 2010'da evlenmiş, ardından 2019'da ayrılmışlardı. Şu anda 8 yaşındaki kızları Isabella'nın velayetini paylaşıyorlar.
Josh ve Annica'nın boşanması 23 Nisan 2020'de sonuçlandı, ardından Annica'nın aynı yıl içinde mahkeme belgelerinde 'Isabella'nın üvey kız kardeşi' olarak anılan başka bir çocuğu daha olduğu ortaya çıktı.
Hangi çocuk için babalık testinin yapıldığı belli değil, ancak 7 Mart'ta mahkemeye kamuoyuna kapalı bir genetik test raporu sunulduğu öğrenildi. Yani Isabella'nın babası Josh olmayabilir...
Öte yandan Abby ve Brittany ikizler, gördükleri yoğun ilgi karşısında şaşkın...
Hayatlarını aslında gizli yaşamadıklarını, sadece düğün fotoğraflarını yeni yayınladıklarını söyleyen ikizler çok sayıda olumsuz eleştiriye de maruz kaldıklarını söylüyor.
Anne olmak isteyen ikizler bunun bir gün gerçek olmasını diliyor. Abby'nin eşi Josh da bu konuda ikizleri destekliyor.