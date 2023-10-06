Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor
Türk vatandaşları, kimlik kartlarıyla birlikte kapıda vize alarak pek çok ülkeyi ziyaret edebilirler. İşte vize gerektirmeyen ülkeler listesi…
Türk vatandaşları, kimlik kartlarıyla birlikte kapıda vize alarak pek çok ülkeyi ziyaret edebilirler. İşte vize gerektirmeyen kimlikle seyahat edilebilen ülkeler...
AZERBAYCAN
Azerbaycan 90 gün boyunca vize istemiyor ve pasaporta gerek kalmadan kimlikle giriş yapılabiliyor.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
KKTC'ye de kimlikle seyahat edilebiliyor.
BOSNA HERSEK
Bosna Hersek ve Türkiye vatandaşları seyahat ederken kimlikle iki ülkeye de seyahat edebiliyorlar.
GÜRCİSTAN
90 gün boyunca vizesiz ve pasaporta ihtiyaca duymadan kimlikle girilebiliyor.
SUUDİ ARABİSTAN
Suudi Arabistan, Türkiye vatandaşlarına kapıda vize alma imkanı sunuyor.
MOLDOVA
Moldova 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Ülkeye pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle giriş yapabiliyorsunuz.
UKRAYNA
Türkiye vatandaşları Ukrayna'ya sadece kimlik ile birlikte seyahat edebiliyor.
SIRBİSTAN
Türkiye ile Sırbistan arasında kimlik kartıyla seyahat edebilme imkanı sağlayan anlaşma resmen yürürlüğe girdi. Sırbistan parlamentosu, Türk vatandaşlarının ülkeye kimlik kartlarıyla giriş yapabilmesine olanak tanıyan yasal değişikliği onayladı. Böylece Türkiye ve Sırbistan vatandaşları, pasaport kullanmadan iki ülke arasında seyahat edebilecek.
ANDORRA
Andorra, Fransa ve İspanya arasında sıkışmış vizesiz bir minik ülke. Schengen vizesi alarak Fransa veya İspanya’dan geçerek Andorra’ya ulaşabilirsiniz. Türk vatandaşları için vize gerekmiyor.
PERU
Peru'da da 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz gezi rotası oluşturabilirsiniz.
KOSOVA
Kosova 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz olan ülkelerden birisi.
KARADAĞ
Karadağ 90 güne kadar vize istemeyen ülkelerden bir tanesi konumunda.
TAYLAND
Tayland, Türkiye vatandaşlarına 30 güne kadar vizesiz seyahate izin veriyor.
MALEZYA
Malezya 90 güne kadar vizesiz.
JAPONYA
Japonya 90 gün vizesiz.
HONG KONG
Hong Kong da 90 güne kadar vize istemiyor.
GÜNEY KORE
Güney Kore'de 90 gün kalabiliyorsunuz.
GUATEMALA
Guatemala, Türkiye vatandaşlarına 90 gün vizesiz kalma imkanı veriyor.
FİLDİŞİ SAHİLİ
Fildişi Sahili 90 gün vizesiz kalınabilecek ülkelerden.
FAS
Fas'ta 90 gün vizesiz kalabilirsiniz.
ENDONEZYA
Endonezya'ya 30 gün boyunca vizesiz seyahat edilebiliyor.
EL SALVADOR
El Salvador da 90 gün boyunca vizesiz kalabileceğiniz ülkelerden biri.
EKVADOR
Ekvador 90 gün boyunca vizesiz.
DOMİNİKA
Dominika'da 21 gün kalabilirsiniz.
BRUNEİ
Brunei 30 gün boyunca vizesiz.
BRİTANYA VİRJİN ADALARI
30 gün kalabilirsiniz.
BREZİLYA
90 gün boyunca vize istemiyor.
BOTSVANA
90 gün kalabilirsiniz.
BOLİVYA
90 gün kalabilirsiniz.
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
30 gün vize istemiyor.
BELİZE
90 gün kalabilirsiniz.
BELARUS
30 gün vize istemiyor.
BARBADOS
180 gün vize istemiyor.
BAHREYN
30 gün kalabilirsiniz.
BAHAMALAR
240 gün vize istemiyor.
ARNAVUTLUK
90 gün kalabilirsiniz.
ARJANTİN
90 gün kalabilirsiniz.
DOĞU TİMOR
Kapıda vize alarak 30 günlüğüne vizesiz ziyaret edebilirsiniz.
FİJİ
Bir Okyanusya ülkesi olan Fiji’ye 90 gün için vizesiz giriş yapabilirsiniz.