Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor

SIRBİSTAN

Türkiye ile Sırbistan arasında kimlik kartıyla seyahat edebilme imkanı sağlayan anlaşma resmen yürürlüğe girdi. Sırbistan parlamentosu, Türk vatandaşlarının ülkeye kimlik kartlarıyla giriş yapabilmesine olanak tanıyan yasal değişikliği onayladı. Böylece Türkiye ve Sırbistan vatandaşları, pasaport kullanmadan iki ülke arasında seyahat edebilecek.