Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor

Türk vatandaşları, kimlik kartlarıyla birlikte kapıda vize alarak pek çok ülkeyi ziyaret edebilirler. İşte vize gerektirmeyen ülkeler listesi…

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 1

Türk vatandaşları, kimlik kartlarıyla birlikte kapıda vize alarak pek çok ülkeyi ziyaret edebilirler. İşte vize gerektirmeyen kimlikle seyahat edilebilen ülkeler...

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 2

AZERBAYCAN
Azerbaycan 90 gün boyunca vize istemiyor ve pasaporta gerek kalmadan kimlikle giriş yapılabiliyor.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 3

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
KKTC'ye de kimlikle seyahat edilebiliyor.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 4

BOSNA HERSEK
Bosna Hersek ve Türkiye vatandaşları seyahat ederken kimlikle iki ülkeye de seyahat edebiliyorlar.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 5

GÜRCİSTAN
90 gün boyunca vizesiz ve pasaporta ihtiyaca duymadan kimlikle girilebiliyor.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 6

SUUDİ ARABİSTAN
Suudi Arabistan, Türkiye vatandaşlarına kapıda vize alma imkanı sunuyor.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 7

MOLDOVA
Moldova 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Ülkeye pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle giriş yapabiliyorsunuz.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 8

UKRAYNA
Türkiye vatandaşları Ukrayna'ya sadece kimlik ile birlikte seyahat edebiliyor.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 9

SIRBİSTAN
Türkiye ile Sırbistan arasında kimlik kartıyla seyahat edebilme imkanı sağlayan anlaşma resmen yürürlüğe girdi. Sırbistan parlamentosu, Türk vatandaşlarının ülkeye kimlik kartlarıyla giriş yapabilmesine olanak tanıyan yasal değişikliği onayladı. Böylece Türkiye ve Sırbistan vatandaşları, pasaport kullanmadan iki ülke arasında seyahat edebilecek.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 10

ANDORRA
Andorra, Fransa ve İspanya arasında sıkışmış vizesiz bir minik ülke. Schengen vizesi alarak Fransa veya İspanya’dan geçerek Andorra’ya ulaşabilirsiniz. Türk vatandaşları için vize gerekmiyor.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 11

PERU
Peru'da da 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz gezi rotası oluşturabilirsiniz.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 12

KOSOVA
Kosova 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz olan ülkelerden birisi.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 13

KARADAĞ
Karadağ 90 güne kadar vize istemeyen ülkelerden bir tanesi konumunda.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 14

TAYLAND
Tayland, Türkiye vatandaşlarına 30 güne kadar vizesiz seyahate izin veriyor.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 15

MALEZYA
Malezya 90 güne kadar vizesiz.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 16

JAPONYA
Japonya 90 gün vizesiz.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 17

HONG KONG
Hong Kong da 90 güne kadar vize istemiyor.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 18

GÜNEY KORE
Güney Kore'de 90 gün kalabiliyorsunuz.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 19

GUATEMALA
Guatemala, Türkiye vatandaşlarına 90 gün vizesiz kalma imkanı veriyor.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 20

FİLDİŞİ SAHİLİ
Fildişi Sahili 90 gün vizesiz kalınabilecek ülkelerden.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 21

FAS
Fas'ta 90 gün vizesiz kalabilirsiniz.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 22

ENDONEZYA
Endonezya'ya 30 gün boyunca vizesiz seyahat edilebiliyor.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 23

EL SALVADOR
El Salvador da 90 gün boyunca vizesiz kalabileceğiniz ülkelerden biri.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 24

EKVADOR
Ekvador 90 gün boyunca vizesiz.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 25

DOMİNİKA
Dominika'da 21 gün kalabilirsiniz.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 26

BRUNEİ
Brunei 30 gün boyunca vizesiz.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 27

BRİTANYA VİRJİN ADALARI
30 gün kalabilirsiniz.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 28

BREZİLYA
90 gün boyunca vize istemiyor.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 29

BOTSVANA
90 gün kalabilirsiniz.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 30

BOLİVYA
90 gün kalabilirsiniz.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 31

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
30 gün vize istemiyor.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 32

BELİZE
90 gün kalabilirsiniz.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 33

BELARUS
30 gün vize istemiyor.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 34

BARBADOS
180 gün vize istemiyor.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 35

BAHREYN
30 gün kalabilirsiniz.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 36

BAHAMALAR
240 gün vize istemiyor.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 37

ARNAVUTLUK
90 gün kalabilirsiniz.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 38

ARJANTİN
90 gün kalabilirsiniz.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 39

DOĞU TİMOR
Kapıda vize alarak 30 günlüğüne vizesiz ziyaret edebilirsiniz.

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Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi: Kimlikle de gidilebiliyor - Resim: 40

FİJİ
Bir Okyanusya ülkesi olan Fiji’ye 90 gün için vizesiz giriş yapabilirsiniz.

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