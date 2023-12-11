Vize, feribot ve konaklama... Yunan adalarında 1 haftalık tatilin bedeli ne kadar?
Yunan adalarına 7 günlük kapıda vize ile seyahat uygulaması Bodrum ve Alaçatı’ya alternatif arayan yerli turisti heyecanlandırdı. Peki, 1 haftalık tatilin bedeli ortalama ne kadar?
Yunanistan’ın 10 adada kapıda vize uygulamasına geçeceğini açıklaması Türk vatandaşlarında büyük bir heyecan yaratırken, yaz tatili için planlar yapılmaya başlandı. Sözcü’den Sayime Başçı’nın haberine göre uygulamaya dahil olan 10 adada konaklama bedelleri 11-66 bin TL arasında değişiyor.
Özellikle Bodrum Alaçatı gibi bölgelerde geçen yılki fahiş fiyatlardan şikayet edenlerin bu uygulama ile rotayı Yunan Adaları’na kırması bekleniyor. Bir internet sitesi üzerinden incelenen fiyatlarda haziran ayı için Rodos’ta 6 gece, 2 yetişkin akşam yemeği dahil bir otelde fiyat 65.472 TL olurken, kahvaltı dahil bir SPA otelinde ise yine 6 gece 2 yetişkin için konaklama bedeli 35.598 TL.
Türklerin tercih ettiği bir diğer adalardan Sakız’da da fiyatlar 11 bin TL’den başlıyor. Kahvaltı dahil bir otelde 6 gece, 2 kişi için fiyat 29.820TL.
Midilli’de kahvaltı dahil bir otelde ise yine 6 gece için iki kişilik konaklama bedeli 18.402 TL olurken, deniz manzaralı bir başka otelde ise fiyat 28 bin TL.
FERİBOT 80 EURO
Rodos adası için Marmaris’ten kalkan feribotların gidiş dönüş ücreti son fiyatlarla 80 Euro (2.496 TL). Kapıda vize uygulamasında fiyatların 50-70 (1.560-2.184) Euro arasında olması beklenirken, Adalara en uygun tatilin kapısı 20 bin TL’den açılıyor.
Türkiye çıkışlarında 15 TL Liman Vergisi 150 TL yurt dışı çıkış harcı bulunuyor. Diğer taraftan adalarda 1 günlük araç kirası ortalama 25 Euro (780 TL).
Yunan Adaları’nda sahillere girişlerde Türkiye’deki gibi herhangi bir ücret ödenmiyor. Ücretsiz plajlarda iki şezlong ve şemsiye kiralama ücretleri ise ortalama 15 Euro (468 TL).
200 Euro vize bedeli Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan ziyareti sırasında gündeme gelen yedi günlük kapıda vize uygulaması geçen hafta içi Avrupa Birliği Komisyonu’ndan da geçti. Uygulama kapsamında Rodos, İstanköy (Kos), Sisam (Samos), Sakız (Hios), Meis (Kastelorizo), Sömbeki (Simi) , İlerya (Leros), Limni (Limnos), Midilli (Lesvos) ve Kilimli (Kalimnos) 7 günlük kapıda vizeye açık olacak.
Şu anda aracı kurumun hizmet bedeli de dahil olmak üzere vize maliyeti 120-200 Euro arasında değişiyor.