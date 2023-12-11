Vize, feribot ve konaklama... Yunan adalarında 1 haftalık tatilin bedeli ne kadar?

Özellikle Bodrum Alaçatı gibi bölgelerde geçen yılki fahiş fiyatlardan şikayet edenlerin bu uygulama ile rotayı Yunan Adaları’na kırması bekleniyor. Bir internet sitesi üzerinden incelenen fiyatlarda haziran ayı için Rodos’ta 6 gece, 2 yetişkin akşam yemeği dahil bir otelde fiyat 65.472 TL olurken, kahvaltı dahil bir SPA otelinde ise yine 6 gece 2 yetişkin için konaklama bedeli 35.598 TL.