Vahşet: Kaçırdığı 12 yaşındaki kızı valize koyup eve getirdi, tecavüz edip öldürdü!
Brezilya'da yaşanan olay ülkede infiale neden oldu. 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp tecavüz eden 42 yaşındaki adam daha sonra küçük kızı öldürdü.
Brezilya’nın Luziana kentinde yaşanan bir olay ülkede infial yarattı. 42 yaşındaki Daniel Moraes Bittar isimli bir adam ismi açıklanmayan 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı. Bilinci kapalı olan kız çocuğunu bezle kapattığı bir valizin içinde sürükleyerek evine götüren Bittar, 12 yaşındaki kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü.
12 yaşındaki kız çocuğunun arkadaşlarının kaçırılma şüphesiyle durumu polise bildirmesi üzerine ekipler olay yerindeki kamera kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda ise Bittar’ın kız çocuğunu bayılttıktan sonra elindeki bezle kapattığı valize koyduğu ve yerde sürükleyerek yakınlardaki dairesine götürdüğü ortaya çıktı.
BASKINDA KISKIVRAK YAKALANDI
Apartmanda bulunan güvenlik kameralarında ise Bittar’ın kızı kucağına alarak iki kat yukarıda bulunan dairesine çıkarttığı açık bir şekilde görüldü.
Polisler Bittar’ın evine baskın düzenlediklerinde ise 12 yaşındaki kızın yatakta kolları ve ayakları bağlı bir halde cansız bedenini buldu. Bittar birinci derece cinayat, çocuk istismarı ve tecavüz suçlarından tutuklandı.