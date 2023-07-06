Vahşet: Kaçırdığı 12 yaşındaki kızı valize koyup eve getirdi, tecavüz edip öldürdü!

Brezilya’nın Luziana kentinde yaşanan bir olay ülkede infial yarattı. 42 yaşındaki Daniel Moraes Bittar isimli bir adam ismi açıklanmayan 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı. Bilinci kapalı olan kız çocuğunu bezle kapattığı bir valizin içinde sürükleyerek evine götüren Bittar, 12 yaşındaki kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü.