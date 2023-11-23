'Uzaylı Meyveş Nine'nin gizemi: 130 yıl yaşadı, ABD'de adına örgüt kuruldu

Trabzon'da resmi kayıtlara göre 1879 yılında dünyaya gelen Meyveş Morçol'un uzaylı olduğunun hikayesi, torunu olan ve ABD'de NASA'da görev yaptığı yıllarda "yıldız number" adı verilen formülü ile tanınan Prof. Dr. Alaattin Yıldız'ın ninesini ünlü UFO Bilimcisi Prof. Dr. Derek Cooper'e anlatması ile başladı. Cooper ve çalışma arkadaşları Meyveş ninenin doğduğunda uzaylılar tarafından değiştirilen bir kişi olduğunu iddia ederek, Meyveş nineyi universal mother (Evrensel Anne) ilan etti.