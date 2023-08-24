Üst düzey isimler dikkat çekti! İşte düşen uçakta Prigojin ile birlikte hayatını kaybeden 9 kişi
Rus paralı asker grubu Wagner lideri Prigojin'in de içinde bulunduğu ve dün akşam saatlerinde Moskova'nın kuzey bölgesinde düşen uçaktaki üst düzey isimler dikkat çekti. İşte Prigojin ile birlikte hayatını kaybeden 9 isim...
Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı.
İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise dün Moskova'dan St. Petersburg'a giden özel uçağın Tver bölgesinde düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmiş, düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de olduğu duyurulmuştu.
Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürülüyor.
Prigojin'in ölmesinin ardından uçak listesinde adı olan ve hayatını kaybeden diğer isimler de dikkat çekti.
İşte uçakta yer alan diğer isimler;