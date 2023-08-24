Üst düzey isimler dikkat çekti! İşte düşen uçakta Prigojin ile birlikte hayatını kaybeden 9 kişi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise dün Moskova'dan St. Petersburg'a giden özel uçağın Tver bölgesinde düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmiş, düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de olduğu duyurulmuştu.

Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürülüyor.