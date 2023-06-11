Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye dava üstüne dava! BioNTech'ten açıklama geldi

Koronavirüs salgınını bitiren isimler olarak anılan Biontech aşısının mucidi Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den Covid-19 aşısının yan etkileri yüzünden onlarca kişi şikayetçi oldu. Şahin-Türeci çifti yarın hakim karşısına çıkacak.

Koronavirüs
Son Güncelleme:
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye dava üstüne dava! BioNTech'ten açıklama geldi - Resim: 1

Almanya'da Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından kurulan şirket, yarın hakim karşısına çıkacak. 

1 10
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye dava üstüne dava! BioNTech'ten açıklama geldi - Resim: 2

Almanya'da hizmet veren iki hukuk şirketi, müvekkillerinin başvurusu üzerine yargı sürecini başlattı. Yapılan açıklamada, müvekkillerin sağlığında "kalıcı hasar" oluştuğu ve bu sebeple tazminat davası açıldığı duyuruldu.

2 10
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye dava üstüne dava! BioNTech'ten açıklama geldi - Resim: 3

"AŞIDAN SONRA KALP RİTMİNDE BOZUKLUK MEYDANA GELDİ"

İsmi açıklanmayan kadının orta yaşlı bir sağlık sektörü çalışanı olduğu da belirtildi. Sağlık çalışanının aşı olduktan sonra kalp ritminde bozukluk meydana geldiği ve "beyin sisi" yaşadığı da vurgulandı. 

3 10
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye dava üstüne dava! BioNTech'ten açıklama geldi - Resim: 4

Yarın başlayacak yargı sürecinde kadının BioNTech'ten 150 bin euro (yaklaşık 3.7 milyon TL) tazminat istediği de açıklandı.

4 10