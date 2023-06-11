Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye dava üstüne dava! BioNTech'ten açıklama geldi

"AŞIDAN SONRA KALP RİTMİNDE BOZUKLUK MEYDANA GELDİ"

İsmi açıklanmayan kadının orta yaşlı bir sağlık sektörü çalışanı olduğu da belirtildi. Sağlık çalışanının aşı olduktan sonra kalp ritminde bozukluk meydana geldiği ve "beyin sisi" yaşadığı da vurgulandı.