Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye dava üstüne dava! BioNTech'ten açıklama geldi
Koronavirüs salgınını bitiren isimler olarak anılan Biontech aşısının mucidi Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den Covid-19 aşısının yan etkileri yüzünden onlarca kişi şikayetçi oldu. Şahin-Türeci çifti yarın hakim karşısına çıkacak.
Almanya'da Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından kurulan şirket, yarın hakim karşısına çıkacak.
Almanya'da hizmet veren iki hukuk şirketi, müvekkillerinin başvurusu üzerine yargı sürecini başlattı. Yapılan açıklamada, müvekkillerin sağlığında "kalıcı hasar" oluştuğu ve bu sebeple tazminat davası açıldığı duyuruldu.
"AŞIDAN SONRA KALP RİTMİNDE BOZUKLUK MEYDANA GELDİ"
İsmi açıklanmayan kadının orta yaşlı bir sağlık sektörü çalışanı olduğu da belirtildi. Sağlık çalışanının aşı olduktan sonra kalp ritminde bozukluk meydana geldiği ve "beyin sisi" yaşadığı da vurgulandı.
Yarın başlayacak yargı sürecinde kadının BioNTech'ten 150 bin euro (yaklaşık 3.7 milyon TL) tazminat istediği de açıklandı.