Türk Futbolcu Almanya'da Çete Üyesi Çıktı: Bombalı Saldırılar Düzenlemiş!

FUTBOLCU TUTUKLANDI

Polis, Sermet A.'nın yakalanmasının ardından Mocro mafya ile işbirliği halinde olan çete üyelerine operasyon düzenledi. Geçtiğimiz Cuma günü Köln'de bir eve yapılan baskında Alim Aykut Esgi ve örgütün gizli kasası olduğu iddia edilen Alman-Tunuslu Aymen S.(24) gözaltına alındı.

Alim Aykut Esgi, 'Rehin alma ve tehlikeli bedensel zarar verme', Aymen S. ise 'Adam kaçırma, uyuşturucu kaçakçılığı' suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.