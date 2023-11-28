Türk astrofotoğrafçı Güneş fotoğrafı ile Greenwich ödülü kazandı

Uzayın nadir anlarını görüntüleyen Türk Astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, “Uluslararası arenada çektiğim fotoğraflarla birkaç başarıya imza attım. Kazandığım son ödül benim için son derece büyük bir anlam taşıyor. Londra'daki Greenwich Kraliyet Gözlemevi 2023 Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda Güneş fotoğrafım sayesinde üçüncülüğe ulaştım. Bu prestijli yarışmada 64 farklı ülkeden 4 binden fazla fotoğraf arasından seçilmek benim için büyük bir onurdur. Dünya genelinde Güneş kategorisinde kazananlar arasında olmak beni çok mutlu etti” dedi.