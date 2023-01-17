TikTok'ta viral olan yemek için uyarı: Öldürebilir!

Endonezyalı bir doktor ve Griffith Üniversitesi'nde küresel sağlık güvenliği araştırmacısı Dr. Dicky Budiman, sıvı nitrojen, atıştırmalığın tüketildiğinde duman gibi görünmesine neden olduğunu, ancak sıvı nitrojen buharlaşmadan önce tüketilirse bağırsak yanıklarının yanı sıra ölüme bile neden olabileceğini söyledi.