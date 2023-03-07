'TikTok BORG' akımı onlarca öğrenciyi hastanelik etti
Sosyal medya platformu TikTok'ta son zamanlarda ortaya çıkan 'TikTok BORG' adlı trend, çok sayıda öğrencinin aşırı alkol tüketimi nedeniyle hastaneye kaldırılmasına neden oldu.
ABD'nin Boston şehrindeki Massachusetts Üniversitesi'nde (UMass) birçok öğrenci, "TikTok BORG" adlı trend sebebiyle zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
NTV'nin haberine göre UMass yetkilileri, öğrencilerinin katıldığı eğlence gecesinde denenen trendin aşırı alkol tüketimine yol açtığını ve 28 ambulansın olay yerine sevk edildiğini bildirdi.
Zehirlenen öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını aktaran yetkililer, olayın ciddiyeti nedeniyle bölgedeki birçok devlet kurumunun seferber olduğunu kaydetti. Bölge polisi, olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını belirtti.
UMass yetkililerince yapılan açıklamada, hafta sonu etkinliklerinin gözden geçirileceği ve alkol tüketimi konusundaki eğitimin artırılacağı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, üniversiteye katılan öğrencilere aşırı içki tüketiminin yol açtığı psikolojik ve sağlık riskleri konusunda eğitim verildiği hatırlatıldı.