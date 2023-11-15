The Economist'in merakla beklenen 2024 kapağı yayımlandı: Komplo teorileri havada uçuştu!
The Economist, merakla beklenen 2024 kapağını paylaştı. Yayımlanan kapakta Trump, Biden, Zelensky, Şi Cinping'in yanında dikkat çeken birçok simge yer aldı.
İngiltere merkezli haftalık The Economist dergisi her yıl hazırladığı kapaklarla tüm dünyanın gündemine oturmayı başarıyor. Özellikle komplo teorisyenlerinin büyük bir titizlikle incelediği kapakta önemli mesajlar olduğuna dair bir inanç var.
The Economist 2024 yılı için hazırladığı kapağını yayınladı. 2024 yılı için hazırlanan kapakta ilk dikkat çekenler ise şunlar oldu;
2024'ÜN MERKEZİNDE ABD SEÇİMLERİ VAR
Kapağın odak noktasında ABD'de gerçekleşecek seçimler var. Diğer gelişmeler özellikle ise bunun etrafına dağıtılmış durumda.
Kapakta ABD seçimleri ile ilgili dikkat çeken nokta Trump sorusu...
Yine Nükleer füze kullanımı simgeleyen görseller ve Putin ve Zelensky arasında zamanın daralması da ön plana çıkarılmış. Ancak Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşın durumu Trump'a bağlantılanmaya çalışmış.
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ PARALARINDA DÜŞÜŞ
Ekonomik tarafta 2024 yılı için emtialara bolca yer verilen kapakta Euro, Dolar, Yen ve Sterlin için düşüş öngörüsü çizilmiş.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER VE ÇİN
Elektrikli araçlar ve batarya sorunları. Elektrikli araçlar ise özellikle son dönemde dünyayı bu alanda domine eden ve Avrupalı otomobil devlerini zor durumda bırakan Çin tarafına çizilmiş olması dikkat çekti.
YENİLENEBİLRİ ENERJİ VE İNSAN BEYNİNE İMPLANT
Kapakta dikkat çeken diğer bir nokta ise yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik ve insan beynine bağlanan implantlar oldu. Ancak bu imgede yer verilen çizimin ortasında yer alan göz ise 'gözetim toplumu' mesajı olarak yorumlandı.
2023 KAPAĞINDA NELER VARDI?
The Economist'in 2023 yılı kapağında öne çıkanlar ise şöyle yorumlanmıştı; Çin'de ekonomik sorunlar, yapay zekaya ağırlık, Nükleer tehdit, piyasalarda yükseliş, Enerjide yeni dengeler...