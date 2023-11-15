The Economist'in merakla beklenen 2024 kapağı yayımlandı: Komplo teorileri havada uçuştu!

YENİLENEBİLRİ ENERJİ VE İNSAN BEYNİNE İMPLANT

Kapakta dikkat çeken diğer bir nokta ise yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik ve insan beynine bağlanan implantlar oldu. Ancak bu imgede yer verilen çizimin ortasında yer alan göz ise 'gözetim toplumu' mesajı olarak yorumlandı.