Suudi Arabistan güzellik yarışmasına katıldı: Tarihinde ilk!

Türkiye'de dün 'şeriat' tartışmaları yaşanırken, Suudi Arabistan tarihinde ilk kez güzellik yarışmasına temsilci gönderdi.

Suudi Arabistan Kadın hakları
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Suudi Arabistan güzellik yarışmasına katıldı: Tarihinde ilk! - Resim: 1

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın öncülüğünde ekonomik, siyasi ve toplumsal alanlarda bir dizi reform yaşarken, ülke tarihinde bir ilk gerçekleşti.

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Suudi Arabistan güzellik yarışmasına katıldı: Tarihinde ilk! - Resim: 2

Kadın istihdamından, araba kullanma iznine kadar kadınlar için de birçok reform yapan krallık, ilk kez bir güzellik yarışmasına temsilci gönderdi.

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Suudi Arabistan güzellik yarışmasına katıldı: Tarihinde ilk! - Resim: 3

At ve deve güzellik yarışması gibi enteresan yarışmalarla anılan ülkede ilk kez bir kadın, Miss Asia 2024'e katıldı.

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Suudi Arabistan güzellik yarışmasına katıldı: Tarihinde ilk! - Resim: 4

Rumi Al-Qahtani isimli genç kızın kadın saçlarını podyumda savurarak yürümesi dikkat çekerken, bu durum ‘özgürlük’ vurgusu yaptığı şeklinde yorumlandı.

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Suudi Arabistan güzellik yarışmasına katıldı: Tarihinde ilk! - Resim: 5
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