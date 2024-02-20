Suudi Arabistan güzellik yarışmasına katıldı: Tarihinde ilk!
Türkiye'de dün 'şeriat' tartışmaları yaşanırken, Suudi Arabistan tarihinde ilk kez güzellik yarışmasına temsilci gönderdi.
Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın öncülüğünde ekonomik, siyasi ve toplumsal alanlarda bir dizi reform yaşarken, ülke tarihinde bir ilk gerçekleşti.
Kadın istihdamından, araba kullanma iznine kadar kadınlar için de birçok reform yapan krallık, ilk kez bir güzellik yarışmasına temsilci gönderdi.
At ve deve güzellik yarışması gibi enteresan yarışmalarla anılan ülkede ilk kez bir kadın, Miss Asia 2024'e katıldı.
Rumi Al-Qahtani isimli genç kızın kadın saçlarını podyumda savurarak yürümesi dikkat çekerken, bu durum ‘özgürlük’ vurgusu yaptığı şeklinde yorumlandı.