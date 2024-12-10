Suriye'de Yaşananlar Kan Dondurdu: Cesetler Ortaya Çıktı, İşkence ile Öldürülmüşler!
Suriye'de devrilen Esad yönetiminin kısa süre önce işkenceyle öldürdüğü kişilerin cesetleri ortaya çıktı. Çok fazla hasar alan bedenlerin bazılarının çürümeye başladığı görüldü.
Kaynak: AA
Suriye'de 11 yıllık iç savaşın sonunda cihatçı terör örgütü HTŞ öncülüğünde devrilen Beşar Esad yönetimi, yıllarca çok sayıda kişiyi işkenceye maruz bıraktı.
Gazeteciler, başkent Şam'daki Harasta Askeri Hastanesi'nde kefenleri üzerine hapishanelerdeki kodlara uygun numaralar yazılmış ancak isimlerin bulunmadığı cesetleri görüntüledi.
YAKIN ZAMANDA BIRAKILMIŞLAR
Bir odada istiflenen 30-40 kadar cesedin morluk ve eziklerle dolu olduğu dikkat çekerken, işkenceden geçirilerek öldürüldüğü anlaşılan kişilerin hastaneye yakın zamanda bırakıldığı tahmin ediliyor.
Hastaneye araştırma için gelen bazı gruplar da çürümeye başlayan cesetlerin durumunu belgelendirip kayıt altına alarak, kimlik tespitlerini yapmaya hazırlanıyor.
Suriye'de devrilen yönetimin, ülke genelinde ölüm merkezine dönmüş çok sayıda işkence merkezi olduğu biliniyor.
Bunların en bilineni olan Sednaya Hapishanesi'ne akın akın gelen binlerce kişi, halen yakınlarına ait izler bulmaya çalışıyor.