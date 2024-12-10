Suriye'de Yaşananlar Kan Dondurdu: Cesetler Ortaya Çıktı, İşkence ile Öldürülmüşler!

Suriye'de devrilen Esad yönetiminin kısa süre önce işkenceyle öldürdüğü kişilerin cesetleri ortaya çıktı. Çok fazla hasar alan bedenlerin bazılarının çürümeye başladığı görüldü.

Kaynak: AA

Suriye İşkence
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Suriye'de Yaşananlar Kan Dondurdu: Cesetler Ortaya Çıktı, İşkence ile Öldürülmüşler! - Resim: 1

Suriye'de 11 yıllık iç savaşın sonunda cihatçı terör örgütü HTŞ öncülüğünde devrilen Beşar Esad yönetimi, yıllarca çok sayıda kişiyi işkenceye maruz bıraktı.

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Suriye'de Yaşananlar Kan Dondurdu: Cesetler Ortaya Çıktı, İşkence ile Öldürülmüşler! - Resim: 2

Gazeteciler, başkent Şam'daki Harasta Askeri Hastanesi'nde kefenleri üzerine hapishanelerdeki kodlara uygun numaralar yazılmış ancak isimlerin bulunmadığı cesetleri görüntüledi.

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Suriye'de Yaşananlar Kan Dondurdu: Cesetler Ortaya Çıktı, İşkence ile Öldürülmüşler! - Resim: 3

YAKIN ZAMANDA BIRAKILMIŞLAR

Bir odada istiflenen 30-40 kadar cesedin morluk ve eziklerle dolu olduğu dikkat çekerken, işkenceden geçirilerek öldürüldüğü anlaşılan kişilerin hastaneye yakın zamanda bırakıldığı tahmin ediliyor.

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Suriye'de Yaşananlar Kan Dondurdu: Cesetler Ortaya Çıktı, İşkence ile Öldürülmüşler! - Resim: 4

Hastaneye araştırma için gelen bazı gruplar da çürümeye başlayan cesetlerin durumunu belgelendirip kayıt altına alarak, kimlik tespitlerini yapmaya hazırlanıyor.

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Suriye'de Yaşananlar Kan Dondurdu: Cesetler Ortaya Çıktı, İşkence ile Öldürülmüşler! - Resim: 5

Suriye'de devrilen yönetimin, ülke genelinde ölüm merkezine dönmüş çok sayıda işkence merkezi olduğu biliniyor.

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Suriye'de Yaşananlar Kan Dondurdu: Cesetler Ortaya Çıktı, İşkence ile Öldürülmüşler! - Resim: 6

Bunların en bilineni olan Sednaya Hapishanesi'ne akın akın gelen binlerce kişi, halen yakınlarına ait izler bulmaya çalışıyor.

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Suriye'de Yaşananlar Kan Dondurdu: Cesetler Ortaya Çıktı, İşkence ile Öldürülmüşler! - Resim: 7
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Suriye'de Yaşananlar Kan Dondurdu: Cesetler Ortaya Çıktı, İşkence ile Öldürülmüşler! - Resim: 8
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Suriye'de Yaşananlar Kan Dondurdu: Cesetler Ortaya Çıktı, İşkence ile Öldürülmüşler! - Resim: 9
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Suriye'de Yaşananlar Kan Dondurdu: Cesetler Ortaya Çıktı, İşkence ile Öldürülmüşler! - Resim: 10
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Suriye'de Yaşananlar Kan Dondurdu: Cesetler Ortaya Çıktı, İşkence ile Öldürülmüşler! - Resim: 11
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Suriye'de Yaşananlar Kan Dondurdu: Cesetler Ortaya Çıktı, İşkence ile Öldürülmüşler! - Resim: 12
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Suriye'de Yaşananlar Kan Dondurdu: Cesetler Ortaya Çıktı, İşkence ile Öldürülmüşler! - Resim: 13
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Suriye'de Yaşananlar Kan Dondurdu: Cesetler Ortaya Çıktı, İşkence ile Öldürülmüşler! - Resim: 14
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Suriye'de Yaşananlar Kan Dondurdu: Cesetler Ortaya Çıktı, İşkence ile Öldürülmüşler! - Resim: 15
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