Sudan'ı kum fırtınası vurdu: Kıyamet filmini andıran görüntü!
Kum fırtınasının vurduğu Sudan'dan gelen görüntüler kıyamet filmi senaryolarını andırdı.
Sudan’ın başkenti Hartum’da kum fırtınası etkili oldu.
Görüş mesafesinin önemli ölçüde azaldığı kentte trafikte aksamalar meydana geldi.
Gökyüzü toz bulutu ile kaplanırken, iç çatışmalar nedeniyle gıda krizinin yaşandığı Hartum’da solunum sıkıntısı olanlara mümkün olabildiğince dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.
Kentten gelen görüntüler kıyamet filmlerini andırdı.