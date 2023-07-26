Sudan'ı kum fırtınası vurdu: Kıyamet filmini andıran görüntü!

Kum fırtınasının vurduğu Sudan'dan gelen görüntüler kıyamet filmi senaryolarını andırdı.

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Sudan'ı kum fırtınası vurdu: Kıyamet filmini andıran görüntü! - Resim: 1

Sudan’ın başkenti Hartum’da kum fırtınası etkili oldu.

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Sudan'ı kum fırtınası vurdu: Kıyamet filmini andıran görüntü! - Resim: 2

Görüş mesafesinin önemli ölçüde azaldığı kentte trafikte aksamalar meydana geldi.

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Sudan'ı kum fırtınası vurdu: Kıyamet filmini andıran görüntü! - Resim: 3

Gökyüzü toz bulutu ile kaplanırken, iç çatışmalar nedeniyle gıda krizinin yaşandığı Hartum’da solunum sıkıntısı olanlara mümkün olabildiğince dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

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Sudan'ı kum fırtınası vurdu: Kıyamet filmini andıran görüntü! - Resim: 4

Kentten gelen görüntüler kıyamet filmlerini andırdı.

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