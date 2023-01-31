Squid Game oyuncusu cinsel tacizden yargılanacak

Ne var ki ülkede cinsel suçlardan mahkumiyet verilmesi için olay sırasında failin zor ya da zor tehdidinden faydalandığının kanıtlanması gerekiyor.

Pek çok kadın hakkı savunucusu bu kadar fazla kanıt istenmesine karşı çıkıyor ama ülkedeki cinsel suç davalarındaki mahkumiyet oranı yüzde 80'i aşıyor.