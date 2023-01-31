Squid Game oyuncusu cinsel tacizden yargılanacak
'Squid Game'in oyuncusu O Yeong-su, 2017'de bir kadına uygunsuz bir şekilde dokunmakla suçlanıyordu. İddiaları reddeden O Yeong-su, cuma günü ülkesi Güney Kore'nin Suwon kentinde hakim karşısına çıkacak
'Squid Game' adlı dizide 'Oh Il-nam'ı canlandıran O Yeong-su, cuma günü ülkesi Güney Kore'nin Suwon kentinde hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu, eğer suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis veya 225 bin lirayı bulan tazminat cezalarıyla karşı karşıya kalacak.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Bu yöndeki ilk suçunu işleyenlere verilen ceza az görülebilir ancak Güney Kore'de cinsel saldırı mahkumları, cezalarını tamamlasa da polisin takibinde kalıyor.
Ne var ki ülkede cinsel suçlardan mahkumiyet verilmesi için olay sırasında failin zor ya da zor tehdidinden faydalandığının kanıtlanması gerekiyor.
Pek çok kadın hakkı savunucusu bu kadar fazla kanıt istenmesine karşı çıkıyor ama ülkedeki cinsel suç davalarındaki mahkumiyet oranı yüzde 80'i aşıyor.
78 yaşındaki O Yeong-su hakkındaki cinsel taciz davası, 25 Kasım'da açılmıştı. Ünlü aktörün 2017'de kendisine saldırdığını söyleyen bir kadının şikayeti üzerine açılan dava, küresel #MeToo hareketinin Güney Kore'deki yansımalarından biri olarak niteleniyor.
Son 5 yılda ülkedeki pek çok güçlü erkek hem mahkemeler tarafından hem de kamuoyu nezdinde cezalandırıldı.
ROL ALDIĞI REKLAM ARTIK YAYINLANMIYOR
O Yeong-su iddiaları reddetse de 14 Ocak'ta prömiyerini yapması beklenen 'Aşk Mektubu' adlı tiyatro oyununun kadrosundan çıkarıldı. O Yeong-su'nun Kültür Bakanlığı adına oynadığı reklam artık yayınlanmıyor.
SAVCILIK DOSYAYI TEKRAR AÇTI
Şikayetçinin ilk defa polise Aralık 2021'de gittiği ancak dosyanın Nisan 2022'de açılmadan kapandığı Güney Kore basınına yansıdı. Sonrasında savcılık şikayetçi kadının itirazı üzerine daha fazla kanıt bularak, dosyayı tekrar açtı.
Mağdurun kimliği ve olayla ilgili daha fazla detay kamuoyuna yansımadı. Mahkeme belgelerinin sızması kanunen yasak ve yetkililer de cinsel suç mağdurlarıyla ilgili daha fazla bilgi paylaşmayı reddediyor.