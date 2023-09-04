Söylentiler bitmek bilmiyordu: Psikolojik tedavi gören prenses, uzun zaman sonra ilk kez ortaya çıktı

DAHA ÖNCE NELER OLDU?

Fransız basınında çıkan haberlere göre; Monaco Prensi eşi Charlene'in özellikle kraliyet etkinliklerine katılım sağlamasında oldukça ısrarcı. Öyle ki Prens Albert, eşi Prenses Charlene'in görevlerini yerine getirmesi için ona yılda 10 milyon sterlin ödüyor.

64 yaşındaki Prens'in eşi Charlene'e 'aşırı gizli bir anlaşma' imzalattığı ve onu yanında tutmak için neyi varsa ortaya koyduğu da iddialar arasında yer alıyor. 8 ay Güney Afrika'da ve 4 ay da İsviçre'de kalan Prenses'in bir anda ülkesine ve etkinliklere dönme sebebi de anlaşma iddialarını güçlendiriyor.