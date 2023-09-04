Söylentiler bitmek bilmiyordu: Psikolojik tedavi gören prenses, uzun zaman sonra ilk kez ortaya çıktı
Monako Prensi Albert ile 2011 yılında evlenen Prenses Charlene, uzun zamandır hem psikolojik hem de fiziksel rahatsızlıklarla mücadele ediyordu. Yaşadığı sorunlar sebebiyle bir klinikte tedavi gören ve ardından Prens Albert ile evlerini ayırdıkları iddia edilen Prenses, ilk kez ortaya çıktı.
2011 yılında Monako Prensi Albert ile gözyaşları içerisinde dünya evine giren Prenses Charlene, uzun zamandır yaşadığı psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklarla gündeme geliyordu. İlk olarak Güney Afrika'da ardından İsviçre'de bir klinikte tedavi gören Prenses'in evliliğinde mutsuz olduğu ve eşiyle evlerini ayırdıkları iddia edilmişti. Prenses ile yalnızca etkinliklerde bir araya geldiği öne sürülen Prens Albert'in eşine 'göstermelik evlilik' için yıllık 10 milyon sterlin ödediği de söylentiler arasında yer alıyordu.
Uzun bir zamandır gözlerden uzak kalan Charlene, önceki gün Monaco'nun ilk televizyon kanalının açılışı için kameralar karşısına çıktı. TVMonaco isimli kanalda açıklamalar yapan Prens Albert'in yanında duran Charlene'in donuk ifadeleri ve kısa yanıtları dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Röportajın bir noktasında derin bir nefes alan ve tuhaf bir şekilde tebessüm eden Charlene'in bu donuk tavırları dikkat çekti. Yalnızca "Tebrikler, gelecekte her şeyin en iyisi sizin için gerçekleşsin" diyerek kısa bir konuşma yapan Prensesin mutsuzluğu izleyenleri üzdü.
DAHA ÖNCE NELER OLDU?
Fransız basınında çıkan haberlere göre; Monaco Prensi eşi Charlene'in özellikle kraliyet etkinliklerine katılım sağlamasında oldukça ısrarcı. Öyle ki Prens Albert, eşi Prenses Charlene'in görevlerini yerine getirmesi için ona yılda 10 milyon sterlin ödüyor.
64 yaşındaki Prens'in eşi Charlene'e 'aşırı gizli bir anlaşma' imzalattığı ve onu yanında tutmak için neyi varsa ortaya koyduğu da iddialar arasında yer alıyor. 8 ay Güney Afrika'da ve 4 ay da İsviçre'de kalan Prenses'in bir anda ülkesine ve etkinliklere dönme sebebi de anlaşma iddialarını güçlendiriyor.
PRENSES ÇOCUKLARINA KAVUŞMANIN SEVİNCİNİ YAŞADI!
Hüzünlü Prenses Charlene, 7 yaşındaki ikizleri Prens Jacques ve Prenses Gabriella'yla bir araya geldi. Prenses'in evine dönmesiyle saray, Prenses’in doktorlarıyla görüştükten sonra Monaco'ya dönüş kararı aldığını belirterek, Charlene'in sağlık açısından yeterince güçlenir güçlenmez resmi görevlerine kademeli olarak devam edeceğini açıkladı.
Monaco’lularla zaman geçirmeyi ve sosyalleşmeyi dört gözle bekleyen Prenses'in "hala huzur ve sükunete ihtiyacı olduğu için, özel hayatlarına ve aile yaşantılarına saygı duyulmaya devam edilmesini istediği" ifade edildi.