Simpsonlar bu kez 2024 yılı kehanetiyle gündemde

Son dönemde kehanetler konusunda en bilindik isim olan Simpsonlar, yeni bir kehanetle gündem oldu. Bir süredir bazı olayların önce dizide meydana gelmesi ve sonrasında gerçekte de aynı olayın yaşanması nedeniyle The Simpsons dizisi, kehanetlerle anılıyor.

Simpsonlar bu kez 2024 yılı kehanetiyle gündemde - Resim: 1

The Simpsons yeni bir kehanetle medyanın gündemindeki yerini aldı. Tüm dünyada ilgiyle izlenen dizide 2024 yılı için 'güneş fırtınası' senaryosu gösterildi. Bir anda gerçekleşen fırtına sonrasında tüm elektronik eşyalar özelliğini yitiriyor. İlkel şartlara geri dönülüyor.

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Simpsonlar bu kez 2024 yılı kehanetiyle gündemde - Resim: 2

Amerika Birleşik Devletleri’nde 17 Aralık 1989 yılında yayınlanmaya başlayan ve 33 yıldır devam eden animasyon dizisi The Simpsons (Simpsonlar), dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip.

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Simpsonlar bu kez 2024 yılı kehanetiyle gündemde - Resim: 3

YILLAR ÖNCESİNDEN BİLİYORLAR

Koronavirüsü bilmesi, Donald Trump’ın başkanlık seçimlerini kaybetmesi, akıllı saatlere gönderme yapılması, Ebola virüsü, yemeklerde at etinin kullanılması, iki Essex Beatles hayranının 50 yıl önce Beatles’a gönderdikleri bir mektuptan Paul McCartney’den bir yanıt aldıklarını açıklamaları, Simpsons kehanetlerinden sadece birkaçı.

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Simpsonlar bu kez 2024 yılı kehanetiyle gündemde - Resim: 4

Fox'un Disney’e satılması, Lady Gaga'nın uçarak Super Bowl’da sahne alması, yapımına 2009 yılında başlanan ve İngiltere’nin en yüksek binası olan The Shard’ın Simpson’un 1995 yılında yayımlanan bir bölümünde Londra semalarında görünmesi, Beyrut patlaması, akıllı telefonlar, Kobe Bryant'ın ölümü gibi sahneleri de dünyada büyük yankı uyandırdı.

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Simpsonlar bu kez 2024 yılı kehanetiyle gündemde - Resim: 5

GÜNEŞ PATLAMASI SAHNESİ OLAY OLDU

Bazı iddialara göre 100 yılda bir meydana gelen doğa olaylarından olan güneş fırtınasının dünya genelinde elektrik kesintilerine sebep olabilecek güçte olduğu söyleniyor.

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Simpsonlar bu kez 2024 yılı kehanetiyle gündemde - Resim: 6

Modern çağa oldukça zarar vereceği düşünülen bu fırtına Simpsonlar'da da işlendi.

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Simpsonlar bu kez 2024 yılı kehanetiyle gündemde - Resim: 7
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Simpsonlar bu kez 2024 yılı kehanetiyle gündemde - Resim: 8
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Simpsonlar bu kez 2024 yılı kehanetiyle gündemde - Resim: 9
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Simpsonlar bu kez 2024 yılı kehanetiyle gündemde - Resim: 10
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