Shengen vizesi krizi: İptal bahaneleri 10'uncu maddede ortaya çıktı

“GÜVENMEME HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ”

CNN Türk’e konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Vize danışmanı Hüseyin Mert Sağlam, “Yapılan başvurunun inandırıcı bulunamadığı gerekçesiyle reddedilmesidir, siz başvurunuzu yaptınız sizden istenilen bütün evraklarınızı eksiksiz bir şekilde koydunuz ama yine de konsolosluk olarak biz size güvenmeme hakkımızı saklı tutuyoruz” ifadelerini kullandı.