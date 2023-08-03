Savaştaki Kiev sonuncu, İstanbul sondan ikinci: İşte Avrupa'nın en yaşanabilir şehirleri

The Economist, Avrupa'nın en yaşanabilir şehirler listesini yayınladı. Savaştaki Ukrayna’nın başkenti Kiev en az yaşanabilir şehir seçilip son sırada yer alırken, İstanbul sondan ikinci sırada yer aldı.

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Savaştaki Kiev sonuncu, İstanbul sondan ikinci: İşte Avrupa'nın en yaşanabilir şehirleri - Resim: 1

The Economist çatısı altındaki Economist Intelligence Unit’in hazırladığı yaşanabilir şehirler endeksinde, küresel olarak şehirlerin, yaşanabilirlik değerlendirmesini, kültür ve çevre, eğitim, sağlık hizmetleri, altyapı ve istikrar gibi beş alanda puanlayarak oluşturulan listede İstanbul sondan bir önceki konumda yer aldı.

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Savaştaki Kiev sonuncu, İstanbul sondan ikinci: İşte Avrupa'nın en yaşanabilir şehirleri - Resim: 2

Avrupa’nın özellikle batısındaki şehirler dünyanın en yaşanabilir şehirleri sıralamasında üst sıralarda yer alırken, Avrupa’nın doğusuna gittikçe şehirler sıralamada geriliyorlar.

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Savaştaki Kiev sonuncu, İstanbul sondan ikinci: İşte Avrupa'nın en yaşanabilir şehirleri - Resim: 3

KİEV SON SIRADA

Avrupa’nın en az yaşanılır şehri savaştaki Ukrayna’nın başkenti Kiev olarak belirlenirken, İstanbul, Kiev’in sadece bir basamak üstünde yer alarak Avrupa’nın en az yaşanabilir ikinci şehri oldu.

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Savaştaki Kiev sonuncu, İstanbul sondan ikinci: İşte Avrupa'nın en yaşanabilir şehirleri - Resim: 4

Avrupa’nın en yaşanabilir 5 şehri şöyle:

Viyana (98.4 puan),

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