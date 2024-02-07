Sakat kalan katırı sokak köpeği koruyor

"İlginç olan şu ki; köpek katırın etrafında bir tehlike sezmediği sürece hiç havlamıyor. Bir tehdit hissettiğinde de yerinde durmuyor ve sürekli havlıyor. Köpek kimsenin katıra yaklaşmasına izin vermiyor. Sadece benim gibi onlara yemek veren bir iki kişiyi tanıdığı için bize ses çıkarmıyor.”