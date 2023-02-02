Penis büyütme videolarıyla tanınan fenomen ölü bulundu: Belden aşağısı çıplak ve...
Sosyal medyadan paylaştığı cinsellik ve özellikle penis büyütme videolarıyla tanınan dünyaca ünlü YouTuber Leo Rex, Tayland'daki dairesinde belden aşağısı çıplak, ağzı ve burnu kanlar içinde ölü bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
YouTube’da Leo Rex adıyla paylaşım yapan ve asıl adı Laith Abdallah Algaz olan Amerikalı sosyal medya fenomeni Tayland'ın Pattaya kentindeki bir apartman dairesinde ölü bulundu.
Ölümünden 4 saat sonra cansız bedeni bulunan Rex, sosyal medyadan cinsellik ve özellikle penis büyütme paylaşımlarıyla tanınıyordu.
34 yaşındaki adamın cansız bedenini bulan polisler, adamın siyah bir gömlek giydiğini ve belinden alt kısmını çıplak olduğunu belirtti.
Öte yandan Rex’in cansız bedeninin yüzüstü yatıldığını ve ağzı ile burnundan kan geldiğini ifade eden yetkililer, olay yerinde çeşitli uyuşturucu maddelere rastladı.