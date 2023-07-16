Mucizevi kurtuluş: Denizci ve köpeği aylar sonra okyanusun ortasında bulundu

Gemisindeki bir gölgeliğin altına saklanarak güneş yanığından da kaçınan denizci, “Biraz dinlenmeye ve iyi yiyeceklere ihtiyacım var çünkü çok uzun süredir denizde yalnızım” dedi. Tedavi altına alınan adam kendisine çok iyi bakıldığını belirtti.

Trol teknesindeki bir doktor, Shaddock’un yaşadığı bu kötü deneyimin ardından önemli bir hastalık yaşamadığını ve bilincinin yerinde olduğunu söyledi.