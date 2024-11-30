Milletvekilinin Nusret'le Pozu Başını Yaktı

Dubai’de Nusret restoranında yaptığı lüks harcamalar sonrası incelenen Bavyera Meclis Üyesi Daniel B’nin, yatırım şirketi üzerinden 1,3 milyon euroluk dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Almanya
Milletvekilinin Nusret'le Pozu Başını Yaktı - Resim: 1

Almanya’nın Bavyera eyaletinde üst düzey meclis üyesi Daniel B’nin, Dubai’de ünlü Nusr-Et restoranında 1.300 euroluk altın kaplı biftek yemesi ve 230 avroluk içki içmesiyle başlayan olaylar büyük bir dolandırıcılığı gün yüzüne çıkardı.

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Milletvekilinin Nusret'le Pozu Başını Yaktı - Resim: 2

Sosyal medyada Nusret Gökçe ile çektirdiği fotoğrafı paylaşan Daniel B’nin harcamaları müfettişlerin dikkatini çekti. Yapılan incelemede, Daniel B’nin yatırım şirketi üzerinden yüzlerce kişiyi dolandırdığı, toplamda 1,3 milyon euro değerinde bir yatırım skandalına imza attığı tespit edildi.

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Milletvekilinin Nusret'le Pozu Başını Yaktı - Resim: 3

Daniel B’nin, geliştirdiğini iddia ettiği bir algoritmayla borsa yatırımlarında yüzde 30 getiri vaat ederek yatırımcıları kandırdığı anlaşıldı.

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Milletvekilinin Nusret'le Pozu Başını Yaktı - Resim: 4

YÜZLERCE MAĞDUR VAR

Yüzlerce mağdur, savcılığa başvurarak zarara uğradıklarını bildirdi. Şirketin hesaplarına el konulurken, Daniel B hakkında hükûmet konseyi tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.

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