Milletvekilinin Nusret'le Pozu Başını Yaktı
Dubai’de Nusret restoranında yaptığı lüks harcamalar sonrası incelenen Bavyera Meclis Üyesi Daniel B’nin, yatırım şirketi üzerinden 1,3 milyon euroluk dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.
Almanya’nın Bavyera eyaletinde üst düzey meclis üyesi Daniel B’nin, Dubai’de ünlü Nusr-Et restoranında 1.300 euroluk altın kaplı biftek yemesi ve 230 avroluk içki içmesiyle başlayan olaylar büyük bir dolandırıcılığı gün yüzüne çıkardı.
Sosyal medyada Nusret Gökçe ile çektirdiği fotoğrafı paylaşan Daniel B’nin harcamaları müfettişlerin dikkatini çekti. Yapılan incelemede, Daniel B’nin yatırım şirketi üzerinden yüzlerce kişiyi dolandırdığı, toplamda 1,3 milyon euro değerinde bir yatırım skandalına imza attığı tespit edildi.
Daniel B’nin, geliştirdiğini iddia ettiği bir algoritmayla borsa yatırımlarında yüzde 30 getiri vaat ederek yatırımcıları kandırdığı anlaşıldı.
YÜZLERCE MAĞDUR VAR
Yüzlerce mağdur, savcılığa başvurarak zarara uğradıklarını bildirdi. Şirketin hesaplarına el konulurken, Daniel B hakkında hükûmet konseyi tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.