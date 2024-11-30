Milletvekilinin Nusret'le Pozu Başını Yaktı

Sosyal medyada Nusret Gökçe ile çektirdiği fotoğrafı paylaşan Daniel B’nin harcamaları müfettişlerin dikkatini çekti. Yapılan incelemede, Daniel B’nin yatırım şirketi üzerinden yüzlerce kişiyi dolandırdığı, toplamda 1,3 milyon euro değerinde bir yatırım skandalına imza attığı tespit edildi.