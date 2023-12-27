Koronavirüsü yıllar önce bilmişti: Bill Gates'in 2024 kehanetleri ortaya çıktı!

Bill Gates, çeşitli sektörlerin bir araya gelerek sürdürülebilir çözümler üreteceği bir yıl olacağını belirtti. Enerji, tarım, ve endüstri sektörlerinde gerçekleşecek inovasyonlar, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir yere sahip olacak.