Köpekbalıkları kokain bağımlısı oldu! Halüsinasyon görüyorlar...
Florida'da yapılan bir araştırma uyuşturucu kaçakcılarının okyanusa bıraktığı kokainler nedeniyle halüsinasyon gördüklerini ortaya koydu.
The Guardian'ın haberine göre, Florida'daki Mote Deniz Laboratuvarında araştırmacı olarak çalışan Dr. Tracy Fanara ve ekibi, Florida sularında faaliyet gösteren uyuşturucu kaçakçılarının okyanusa bıraktığı kokain balyalarının, deniz canlıları üzerindeki etkisini inceledi.
Florida'nın güney ucundaki adalar çevresindeki köpekbalıklarını 6 gün gözlemleyen araştırmacılar, balıkların olağan dışı davranışlar sergilediklerini saptadı.
KÖPEKBALIKLARI HAYALİ BİR AVIN ETRAFINDA DAİRELER ÇİZDİ
Araştırmacılar, normalde insanlardan kaçan, Çekiç Başlı Köpekbalığının, kokaini tükettikten sonra insanların üstüne doğru yüzdüğünü ve halüsinasyon gören bir kum köpekbalığının hayali bir avın etrafında daireler çizdiğini gözlemledi.
Suya deney amaçlı, içinde kokain yerine balık yemi olan balyalar atan araştırmacılar, köpekbalıklarının balyalara saldırdıklarını kaydetti.
Fanara ve ekibi, araştırmalarını sürdürmek ve köpekbalıklarının tükettiği kokaini saptamak için balıklardan kan örneği almayı planlıyor.
OKYANUSLARDA 500'DEN FAZLA KÖPEKBALIĞI TÜRÜ YAŞIYOR
Öte yandan Nature dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, 1970'ten 2018'e kadar tüm okyanuslardaki köpekbalığı popülasyonu yüzde 71,1 azaldı.