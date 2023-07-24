Köpekbalıkları kokain bağımlısı oldu! Halüsinasyon görüyorlar...

KÖPEKBALIKLARI HAYALİ BİR AVIN ETRAFINDA DAİRELER ÇİZDİ

Araştırmacılar, normalde insanlardan kaçan, Çekiç Başlı Köpekbalığının, kokaini tükettikten sonra insanların üstüne doğru yüzdüğünü ve halüsinasyon gören bir kum köpekbalığının hayali bir avın etrafında daireler çizdiğini gözlemledi.

Suya deney amaçlı, içinde kokain yerine balık yemi olan balyalar atan araştırmacılar, köpekbalıklarının balyalara saldırdıklarını kaydetti.

Fanara ve ekibi, araştırmalarını sürdürmek ve köpekbalıklarının tükettiği kokaini saptamak için balıklardan kan örneği almayı planlıyor.