Komplo teorileri peşini bırakmıyor: Kate Middleton'ın kanser açıklamasında "deep fake" iddiası

Sosyal medya kullanıcıları, Kate Middleton'ın video mesajda giydiği giysilerinin 7 yıl önce çekilen bir YouTube videosunda da üstünde olduğunu fark etti.

Prensesin iki videoda kullandığı saç stilinin de aynı olduğu ve iki videonun da açık alanda bir bahçede kayda alındığı görülüyor.

AFP haber ajansı, bazı sosyal medya kullanıcılarının videonun "dijital olarak manipüle edildiğini" söyleyerek yavaşlatılmış bir versiyonunu da yayınladığını belirtti.