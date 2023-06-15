Kenya'da 'açlık tarikatı' dehşeti büyüyor: Ceset sayısı 303'e yükseldi, kurtarılanlar yemek yemedikleri için hapse atıldı
Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturmasındaki toplu mezar arama çalışmalarında bulunan ceset sayısının 303'e yükseldiği bildirildi.
Kenya'da Kıyı Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, basına yaptığı açıklamada, müritlerini ölüm orucuna sevk ederek hayatlarını kaybetmelerine yol açan "açlık tarikatı" soruşturmasında yeni cesetlere ulaşıldığını açıkladı.
Onyancha, tarikat lideri Paul Mackenzie'nin terörle suçlandığı soruşturmada yeni cansız bedenlere ulaşıldığını ve ceset sayısının 303'e yükseldiğini açıkladı.
Good News International Kilisesi Papazı Mackenzie'nin kilisesindeki insanlara aç kalıp Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadederek birçok kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.
Operasyonun başından bu yana tarikata yönelik 45 gözaltı yapılırken, 95 kişi de canlı olarak ormandan kurtarılmıştı.
Organ ticareti şüphesinin Kenya basınında sıkça yer alması sonrası yapılan incelemelerde, bazı kişilerin organlarının çıkarılmış olduğu anlaşılmıştı. Otopsilerde bazı çocukların da havasızlıktan öldüğü tespit edilmişti.
Müritlerini aç kalarak İsa peygambere kavuşacakları vaadiyle kandıran Mackenzie'nin davası da ileri bir tarihe ertelendi. Tutuklu yargılanan Mackenzie'nin, adil yargılanma talebiyle, tutulduğu hapishanede ölüm orucuna başladığı ileri sürüldü.
KURTULANLAR YEMEK YEMEYİ REDDETTİKLERİ İÇİN HAPSE ATILDI
Öte yandan "açlık tarikatının" elinden kurtarılan 65 kişi, kurtarma merkezinde yeme içmeyi reddedince haklarında "intihara teşebbüs" suçundan dava açılıp hapse atıldı