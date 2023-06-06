İşte Avrupa Seks Şampiyonası’na katılacak ülkeler

AVRUPA SEKS ŞAMPİYONASI NASIL OLACAK?

Avrupa Seks Şampiyonası’nda katılımcılar, 6 hafta boyunca 16 disiplinde yarışacak. Her bir deneme 45 dakika ile 1 saat arasında sürecek ve katılımcılar bir günde en fazla altı saat yarışabilecek.