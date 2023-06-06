İşte Avrupa Seks Şampiyonası’na katılacak ülkeler

İlk Avrupa Seks Şampiyonası 8 Haziran'da İsveç'te başlayacak. Avrupa Seks Şampiyonası'na katılacak ülkeler ve şampiyonanın kuralları da belli oldu. İsveç, seksi resmen bir spor olarak kayıtlara geçiren dünya üzerindeki ilk ülke olmuştu.

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İşte Avrupa Seks Şampiyonası’na katılacak ülkeler - Resim: 1

İsveç Seks Federasyonu Başkanı Dragan Bratych, “Herhangi bir spor gibi, cinsel aktivitede istenen sonuçları elde etmek için eğitim gereklidir. Bu yüzden insanların bu konuda da yarışmaya başlaması mantıklı.” açıklamasında bulundu.

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İşte Avrupa Seks Şampiyonası’na katılacak ülkeler - Resim: 2

İsveç Seks Federasyonu, ilk Avrupa Seks Şampiyonası’nı şimdiden organize etti. Turnuva 8 Haziran’da Göteborg’da gerçekleşecek.

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İşte Avrupa Seks Şampiyonası’na katılacak ülkeler - Resim: 3

AVRUPA SEKS ŞAMPİYONASI NASIL OLACAK?

Avrupa Seks Şampiyonası’nda katılımcılar, 6 hafta boyunca 16 disiplinde yarışacak. Her bir deneme 45 dakika ile 1 saat arasında sürecek ve katılımcılar bir günde en fazla altı saat yarışabilecek.

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İşte Avrupa Seks Şampiyonası’na katılacak ülkeler - Resim: 4

Organizasyonda, farklı ülkelerden 20 kişinin yarışacağı öngörülüyor ve denemelerin kazananlarını 5 ile 10 arasında puanlama yapacak bir jüri ve seyirciler belirleyecek. Yarışmada katılımcılar, ‘kamasutra’ hakkındaki teorik bilgilerini göstererek ekstra puan kazanma şansına sahip.

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