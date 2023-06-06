İşte Avrupa Seks Şampiyonası’na katılacak ülkeler
İlk Avrupa Seks Şampiyonası 8 Haziran'da İsveç'te başlayacak. Avrupa Seks Şampiyonası'na katılacak ülkeler ve şampiyonanın kuralları da belli oldu. İsveç, seksi resmen bir spor olarak kayıtlara geçiren dünya üzerindeki ilk ülke olmuştu.
İsveç Seks Federasyonu Başkanı Dragan Bratych, “Herhangi bir spor gibi, cinsel aktivitede istenen sonuçları elde etmek için eğitim gereklidir. Bu yüzden insanların bu konuda da yarışmaya başlaması mantıklı.” açıklamasında bulundu.
İsveç Seks Federasyonu, ilk Avrupa Seks Şampiyonası’nı şimdiden organize etti. Turnuva 8 Haziran’da Göteborg’da gerçekleşecek.
AVRUPA SEKS ŞAMPİYONASI NASIL OLACAK?
Avrupa Seks Şampiyonası’nda katılımcılar, 6 hafta boyunca 16 disiplinde yarışacak. Her bir deneme 45 dakika ile 1 saat arasında sürecek ve katılımcılar bir günde en fazla altı saat yarışabilecek.
Organizasyonda, farklı ülkelerden 20 kişinin yarışacağı öngörülüyor ve denemelerin kazananlarını 5 ile 10 arasında puanlama yapacak bir jüri ve seyirciler belirleyecek. Yarışmada katılımcılar, ‘kamasutra’ hakkındaki teorik bilgilerini göstererek ekstra puan kazanma şansına sahip.