İnternette kendi cinsel içerikli videosuna denk geldi: 'O kadar inandırıcıydı ki...'
İngiltere’nin Derbyshire bölgesinde yaşayan Kate Isaacs isimli bir kadın Twitter’da gezindiği sırada kendisine gönderilen bağlantı linkine tıkladı. Açılan sayfadaki videoyu oynattığında ise bir anda kendisine ait pornografik görüntüler olduğunu görünce şoke oldu.
İngiltere’de yaşayan Kate Isaacs isimli bir kadın sosyal medyada zaman geçirdiği sırada telefon ekranında bir anda ortaya çıkan bildirime tıkladı. Mesajları ve bildirimleri arasında çıkan mesaja basan kadının karşısına bir video çıktı.
Videoyu oynattığında ise cinsel eylemleri gösteren pornografik görüntülere rastladı. Görüntülerdeki kişinin ise kendisi olduğunu anlaması uzun sürmedi.
O anlarda kendisine ait olduğunu düşündüğü videoları gördüğünde Isaacs, “Yumruk atılmış gibi hissettim. Düzgün düşünemiyordum. Kafamın içinden ‘Bu neredeydi? Biri bunu benden habersiz mi çekmiş? Bunu neden ben hatırlamıyorum?’ düşünceleri geçti” dedi.
Görüntülere dikkatli bir şekilde baktığında Isaacs yüzünün başka bir kadının bedeninin yerleştirildiğini fark etti. Kendisini tanıyan herkesin görüntülerdeki kadını Isaac zannedeceğini ifade eden genç kadın, “O kadar inandırıcıydı ki ben olmadığımı anlamam dakikalarca sürdü. Beni tanıyan herkes aynı şeyi düşünürdü. Herkesin görmesi için orada duruyordu. Kendimi ihlal edilmiş hissettim” dedi.