İnternette kendi cinsel içerikli videosuna denk geldi: 'O kadar inandırıcıydı ki...'

Görüntülere dikkatli bir şekilde baktığında Isaacs yüzünün başka bir kadının bedeninin yerleştirildiğini fark etti. Kendisini tanıyan herkesin görüntülerdeki kadını Isaac zannedeceğini ifade eden genç kadın, “O kadar inandırıcıydı ki ben olmadığımı anlamam dakikalarca sürdü. Beni tanıyan herkes aynı şeyi düşünürdü. Herkesin görmesi için orada duruyordu. Kendimi ihlal edilmiş hissettim” dedi.