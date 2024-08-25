İngiliz Yıldız Türk Sevgilisiyle Evlendi: Tam 2 Yıldır Düğün Hazırlığı Yapıyordu
İngiliz televizyon yıldızı Vicky Pattison, Gordie Shore adlı reality şovdaki başarısının ardından, iki yıldır hazırlıklarını sürdürdüğü düğününü nihayet gerçekleştirdi. Pattison, Türk sevgilisi ve televizyon yıldızı Ercan Ramazan ile hayatını birleştirdi.
Düğünleri, ünlü "Rock & Roll Düğünü" mekanı olarak bilinen Marylebone Belediye Binası'nda yapıldı. Bu prestijli mekanda daha önce Sir Paul McCartney, Liam Gallagher ve Antonio Banderas gibi ünlü isimlerin düğünleri gerçekleştirilmişti.
36 yaşındaki Vicky Pattison, düğün töreninde beyaz mini bir elbise tercih ederken, sade bir kısa duvak ve beyaz platform topuklu ayakkabılarla modern bir gelin görünümü sergiledi. 30 yaşındaki Ercan Ramazan ise klasik bir şıklıkla siyah damatlık ve papyon tercih etti.
Pattison, Ercan Ramazan’ın Şubat 2022’de Dubai tatilinde dizlerinin üzerine çökerek evlenme teklif ettiği anı ve düğün hazırlıklarını sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla paylaşmıştı. Londra'daki yağmurlu hava, düğün konuklarını şemsiyeleriyle törene katılmaya engel olamadı. Çiftin bu özel günü tek düğünle sınırlı kalmayacak; Vicky ve Ercan, yakın zamanda İtalya'nın Puglia bölgesinde bir düğün daha yapacaklar.
Vicky Pattison, düğün için harcadığı büyük bütçeyi ve yaşadığı "kalp kırıklığını" daha önce paylaşmıştı. İki düğün için yapılan harcamaların büyük bir ev parasına eşdeğer olduğunu belirten Pattison, yine de istediği her şeyi gerçekleştirecek bütçeyi bulamadığını ifade etmişti. Düğün hazırlıklarına aylar öncesinden başlayan Pattison, dört farklı gelinlik seçti ve bunları sosyal medyada hayranlarına gösterdi.
İLK RANDEVUDAN EVLİLİĞE
Düğünden önce, Vicky Pattison ilk randevusuna dair bir fotoğrafı paylaştı. Yıldız, bu fotoğrafın altında, Ercan Ramazan’la ilk buluşmalarından itibaren onunla evleneceğini bildiğini yazdı. Pattison, ilk buluşmada Ercan'ın "O adam" olduğunu düşündüğünü ve arkadaşlarına düğün için şapka almalarını söylediğini belirtti.
Ercan Ramazan, Vicky Pattison ile tanışmadan önce inşaat işçisi olarak çalışıyordu. 2016 yılında İngiltere'deki ünlü reality şov "The Only Way is Essex"te görünerek şöhret kazandı. Sosyal medyada paylaşımları sayesinde geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Ramazan, reality şov dünyasında tanınan bir isim haline geldi.