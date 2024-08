İngiliz Yıldız Türk Sevgilisiyle Evlendi: Tam 2 Yıldır Düğün Hazırlığı Yapıyordu

İLK RANDEVUDAN EVLİLİĞE

Düğünden önce, Vicky Pattison ilk randevusuna dair bir fotoğrafı paylaştı. Yıldız, bu fotoğrafın altında, Ercan Ramazan’la ilk buluşmalarından itibaren onunla evleneceğini bildiğini yazdı. Pattison, ilk buluşmada Ercan'ın "O adam" olduğunu düşündüğünü ve arkadaşlarına düğün için şapka almalarını söylediğini belirtti.

Ercan Ramazan, Vicky Pattison ile tanışmadan önce inşaat işçisi olarak çalışıyordu. 2016 yılında İngiltere'deki ünlü reality şov "The Only Way is Essex"te görünerek şöhret kazandı. Sosyal medyada paylaşımları sayesinde geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Ramazan, reality şov dünyasında tanınan bir isim haline geldi.