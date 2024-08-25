İngiliz Yıldız Türk Sevgilisiyle Evlendi: Tam 2 Yıldır Düğün Hazırlığı Yapıyordu

Pattison, Ercan Ramazan’ın Şubat 2022’de Dubai tatilinde dizlerinin üzerine çökerek evlenme teklif ettiği anı ve düğün hazırlıklarını sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla paylaşmıştı. Londra'daki yağmurlu hava, düğün konuklarını şemsiyeleriyle törene katılmaya engel olamadı. Çiftin bu özel günü tek düğünle sınırlı kalmayacak; Vicky ve Ercan, yakın zamanda İtalya'nın Puglia bölgesinde bir düğün daha yapacaklar.

Vicky Pattison, düğün için harcadığı büyük bütçeyi ve yaşadığı "kalp kırıklığını" daha önce paylaşmıştı. İki düğün için yapılan harcamaların büyük bir ev parasına eşdeğer olduğunu belirten Pattison, yine de istediği her şeyi gerçekleştirecek bütçeyi bulamadığını ifade etmişti. Düğün hazırlıklarına aylar öncesinden başlayan Pattison, dört farklı gelinlik seçti ve bunları sosyal medyada hayranlarına gösterdi.