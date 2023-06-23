İngiliz futbolcu, annesine morgda yapılanları öğrenince intihar etti

Konuya ilişkin açılan soruşturma için Jay Carr'ın avukatları yaptığı açıklamada, annesinin ölümü ve bu ölümün koşullarından derinden etkilendiğini, bu bilgilerin onun zihinsel sağlığını daha da bozduğunu ve sonunda intiharına yol açtığını belirtti.