İlginç yarışmada henüz kazanan yok: 46 gündür yatıyorlar

Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden "uzun yatma" yarışması 46 gündür devam ediyor.

Karadağ
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İlginç yarışmada henüz kazanan yok: 46 gündür yatıyorlar - Resim: 1

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ilginç yarışmada, 46'ncı güne giren yarışmacılar, 1080 saati geride bıraktı.

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İlginç yarışmada henüz kazanan yok: 46 gündür yatıyorlar - Resim: 2

Yarışma kurallarına göre, yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.

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İlginç yarışmada henüz kazanan yok: 46 gündür yatıyorlar - Resim: 3

Yarışmacılar, 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

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İlginç yarışmada henüz kazanan yok: 46 gündür yatıyorlar - Resim: 4

İşte yarışmadan kareler...

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