İçişleri Bakanı hedef göstermişti: Ünlü futbolcunun vatandaşlıktan atılması istendi

‘PASAPORTU İPTAL EDİLMELİ’

Futbolcunun hukuk ekibi, Fransız medyasına yaptığı açıklamada suçlamayı “büyük bir iftira” olarak nitelendirerek reddetti. Ancak bu açıklama, Fransız siyasetçileri Benzema’nın üzerine gitmekten alıkoymadı. Fransız senatör ve muhafazakar Les Républicains partisinin başkan yardımcısı Valérie Boyer, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamayla Benzema’nın Fransız pasaportunun iptal edilmesini talep etti.