İçişleri Bakanı hedef göstermişti: Ünlü futbolcunun vatandaşlıktan atılması istendi
Filistin'e destek veren Benzema'nın Fransız vatandaşlığından atılması ve Ballon d'Or ödülünün alınması isteniyor.
Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin’in bir televizyon röportajında Karim Benzema’nın “Müslüman Kardeşler’le bağlantılı olduğu biliniyor” şeklindeki açıklamasının ardından Fransız oyuncuya gelen tepkinin dozajı arttı.
İsrail’in Filistin’e düzenlediği saldırılar sonrası sosyal medya hesabından Gazze’ye yönelik destek paylaşımları yapan Benzema Fransa’da gündeme oturdu.
‘TERÖRİSTLERLE BAĞLANTILI’ DİYEREK SUÇLADI
Al-Ittihad’in 35 yaşındaki dünyaca ünlü Fransız golcüsü Karim Benzema İsrail’in bombalı saldırıları sonrası “Tüm dualarımız bir kez daha kadınlar ve çocukları ayırt etmeyen haksız bombalamaların kurbanı olan tüm Gazze sakinleri için” paylaşımını yaptı.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bu paylaşım sonrası oyuncuyu “Karim Benzema'nın, Müslüman Kardeşler örgütü ile kötü şöhretli bağlantıları var. Bu grup Avrupa'da terörist olarak adlandırılıyor” diyerek suçladı.
‘PASAPORTU İPTAL EDİLMELİ’
Futbolcunun hukuk ekibi, Fransız medyasına yaptığı açıklamada suçlamayı “büyük bir iftira” olarak nitelendirerek reddetti. Ancak bu açıklama, Fransız siyasetçileri Benzema’nın üzerine gitmekten alıkoymadı. Fransız senatör ve muhafazakar Les Républicains partisinin başkan yardımcısı Valérie Boyer, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamayla Benzema’nın Fransız pasaportunun iptal edilmesini talep etti.
Boyer, yıldız oyuncunun cezasının 2022’de kazandığı Ballon d’Or ödülünü “sembolik bir yaptırım” olarak elinden almak, ardından Fransız vatandaşlığından çıkarılmak olacağını söyledi.
Benzema şu anda Cezayir ve Fransız çifte vatandaşlığına sahip, Fransız Milli Takımı’nda oynuyor ve Suudi Arabistan’da Al-Ittihad forması giyiyor.
4 DİLDE KÜFÜR ETMİŞTİ
Daha önce birçok kez Filistin ve Gazze'ye destek içerikli söylemlerde bulunan Benzema'ya geçtiğimiz günlerde İsrailli isim Dudu Aouate de tepki göstermişti. Eski kaleci Dudu Aouate sosyal medya hesaplarından Karim Benzema'ya Arapça, İngilizce, Fransızca ve İbranice küfretti. X sosyal medya platformu Dudu Aouate'nin yapmış olduğu paylaşıma kısıtlama getirdi.
MÜSLÜMAN KARDEŞLER KİMDİR?
Müslüman Kardeşler, 1928 yılında Mısır'ın kuzey doğusundaki İsmailiye'de doğdu. Hasan El Benna tarafından kurulan grup, Mısır'ı İngiliz baskısından kurtarmayı ve Mısır'da iktidarı almayı hedefledi.
Orijinal adıyla “İhvanü'l-Müslimin”, işçi ve orta sınıf için sosyal faaliyetler düzenleyerek bölgede popüler hale geldi.
Müslüman Kardeşler'i dünyada Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Suriye, Mısır, Suudi Arabistan, Bahren ve Birleşik Arap Emirlikleri terörist organizasyon olarak tanımladı.