Hostes, uçak yolculuklarında bilinmeyenleri anlattı

Bir uçakta yapmanız ve yapmamanız gerekenlerle ilgili bir sürü doğru bilinen ve bir o kadar da yanlış bilinen kural var. Ve şimdi bir hostes, banyodaki musluk suyunu içip içemeyeceğiniz ve kalkış sırasında cam gölgeliklerinin neden açık kalması gerektiği dahil olmak üzere bu efsanelerin bazılarını çürüttü.