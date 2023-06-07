Hostes, uçak yolculuklarında bilinmeyenleri anlattı
Uçaktaki musluktan su içilir mi? Uçakta alkol alırsanız daha mı çabuk sarhoş olursunuz? Bir uçuş görevlisi uçak yolculukları hakkında merak edilenleri teker teker cevapladı, pek çok şehir efsanesini çürüttü.
Bir uçakta yapmanız ve yapmamanız gerekenlerle ilgili bir sürü doğru bilinen ve bir o kadar da yanlış bilinen kural var. Ve şimdi bir hostes, banyodaki musluk suyunu içip içemeyeceğiniz ve kalkış sırasında cam gölgeliklerinin neden açık kalması gerektiği dahil olmak üzere bu efsanelerin bazılarını çürüttü.
TikTok altında @brodie.capron adıyla paylaşımlarda bulunan hostes Brodie Capron, bazı gerçekleri açıklığa kavuşturan bir video paylaştı. Video 56.000'den fazla kez beğenildi ve takipçileri, uçakta olup bitenler konusunda dürüst olduğu için ona teşekkür etti. Birçoğu da "yeni bir şey öğrendiklerini" söyledi.
Video şöyle başlıyor: "Bir uçuş görevlisi olarak çok şey anlatacağım."
Uçaklardaki filtrelerin düzenli olarak temizlenmediğine dair söylentiler sosyal medyada dolaşırken, birçok kişi uçuşlarda sadece şişelenmiş su içmenin gerekip gerekmediğini merak ediyordu. Capron, çalıştığı havayolu şirketi Virgin Australia'daki musluk suyunun içmek için güvenli ve temiz olduğunu söyleyerek bu konuya açıklık getirdi: “Banyodan su içmek için güvenli mi? Evet öyle. Filtrelendi ve temiz.'
Capron daha sonra, uçuş görevlilerinin kalkış ve iniş sırasında gölgeliklerin neden açık tutulmasını istedikleri konusundaki soruları yanıtladı: "Çünkü sen motorları görebiliyorsun ama biz göremiyoruz, bu yüzden bir şey olursa bize haber vermelisin."