Hollywood'un unutulmaz ismi Treat Williams motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Hollywood'un unutulmaz isimleri arasında yer alan 71 yaşındaki Treat Williams, motosiklet kazası geçirerek hayatını kaybetti.
'Derinlikte Dehşet', 'Kızıl Maske' ve 'Karışık İlişkiler' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Treat Williams, dün akşam Vermont'ta sürdüğü motosikletine bir aracın çarpması sonucu hayata gözlerini yumdu.
Halktv'nin aktardığına göre, Hollywood'un unutulmaz ismi Treat Williams (71), çiftlik evinin yakınlarında geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefat haberi ailesi ve hayranlarını yasa boğdu.
70 ve 80'li yılların parlayan yıldızı dünyaca ünlü aktör Treat Williams, bir süredir ekranlardan uzak sakin bir hayat sürdürüyordu. Sık sık çiftliğinde vakit geçiren ünlü aktörden hayranlarını kahreden bir haber geldi.
ABD'nin Vermont eyaletindeki çiftliğinin yakınlarında motosikletiyle gezintiye çıkan Williams, otoparka girmek isteyen bir otomobille çarpıştı. Aracın ani manevrası karşısında çaresiz kalan Williams, apar topar ambulans helikopteriyle New York'ta bir hastaneye götürülse de tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.