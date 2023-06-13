Hollywood'un unutulmaz ismi Treat Williams motosiklet kazasında hayatını kaybetti

ABD'nin Vermont eyaletindeki çiftliğinin yakınlarında motosikletiyle gezintiye çıkan Williams, otoparka girmek isteyen bir otomobille çarpıştı. Aracın ani manevrası karşısında çaresiz kalan Williams, apar topar ambulans helikopteriyle New York'ta bir hastaneye götürülse de tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.