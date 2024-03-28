Hollanda’da ineğe tecavüz eden Türk tartışmalara yol açtı: Ceza almadan sınır dışı edildi
İneğe tecavüz eden Mehmet isimli Türk, Hollanda'da çıkarıldığı mahkemece sınır dışı edildi. Herhangi adli bir ceza almaması ise tartışmalara yol açtı. İstismar ettiği ineğin ise psikolojisinin kötüye gittiği bildirildi.
Hollanda'da yaşayan Mehmet adındaki 59 yaşındaki Türk, Enschede kentinde Wooldrik Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Laura isimli ineğe tecavüz etti.
Laura isimli ineğe tecavüz eden Mehmet çıkarıldığı mahkeme tarafından sınır dışı edildi.
Herhangi bir ceza almadan doğrudan sınır dışı edilen Türk, Hollanda’da tartışmalara yol açtı.
Hollanda basını, Mehmet’in sicilinin bozuk olduğunu ve ülkelerinde bir süredir kaçak yaşadığını vurguladı.
Sözcü’den alınan habere göre, Hollanda basınına konuşan Mehmet'in bir arkadaşı, olayı duyunca şok olduğunu söyledi. Mehmet'in evcil hayvanları olduğunu belirten arkadaşı, "Ondan böyle bir şey beklemezdim" dedi. Mehmet'in 2022'den beri ülkede kaçak yaşadığı belirtilirken Mehmet'in son yıllarda uyuşturucu kullandığını ve birçok kez gözaltına alındığını da dile getirdi.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Hayvanat Bahçesi üdürü Erwin van Dam'ın Laura’nın hareketlerinden şüphelenip kamera takmasıyla durumdan haberdar olduğunu belirterek, Mehmet’i suçüstü yakaladıklarını da belirtti.
van Dam ayrıca, “Polis bana artık bir şey anlatmıyor. Onun ceza almadan gönderilmesi bir utanç. Bir ineğin de hisleri var. Laura halen çok gergin ve insanlardan korkuyor. Bunun için ceza verilmesi gerekiyordu” dedi.
ANKET YAPILDI
Yine Hollanda basınından bir gazetenin yayımladığı ankette, "İneğe tecavüz eden adam sınır dışı edilmeden önce yargılanmalı mıydı?" sorusu gündem yarattı.
Soruyu cevaplayan 2556 kişinin yüzde 65'i, "Hayır, onu tutuklu tutmak ülkemize daha çok paraya mal olur" derken, ankete katılanların yüzde 24'ü ise "Kesinlikle! Hollanda'da yargılanması bu işin gereğiydi" şeklinde oy verdi.
Kalan yüzde 11'lik kısımdaki kişiler ise "Yargı mı? Umarım bu adam yardım alır" şeklindeki yorumdan taraf oldu.