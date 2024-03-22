Hızla yayılan dünyanın en ölümcül virüsü için uzmanlardan uyarı
Dünyanın en ölümcül virüslerinden biri kabul edilen ve tedavisi olmayan Marburg virüsü, hızla yayılıyor.
Bilim insanları Marburg salgınlarının yükselişte olduğu konusunda uyarırken, Ebola virüsünün kuzeni olarak adlandırılan ve dünyanın en ölümcül virüslerinden biri kabul edilen virüsün hâlâ tedavisi yok.
Marburg virüsü, ateş, baş ağrısı ve kas ağrılarıyla zararsız bir grip gibi başlıyor ancak birkaç gün içinde enfekte olanlarda aşırı kanama, döküntü, aşırı uyuşukluk, kan kusma ve ishal görülüyor.
Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre virüs, bulaştığı insanların yaklaşık yarısını öldüren virüs, bir salgında enfekte olanların yüzde 88'inin ölümüne sebep olmuştu.
T24'ün aktardığına göre, bazı bilim insanları, insanların virüs taşıyan hayvanlarla daha yakın temasa geçmesiyle doğal yaşam alanlarının yok edilmesinin Marburg virüsü salgınlarını daha yaygın hale getirebileceğini söyledi.
1967'de Almanya ve Sırbistan'daki bir grup laboratuvar çalışanı tuhaf, gribe benzer semptomlar göstermeye başladı. Bazılarında hastalık hemorajik ateşe neden oldu, bu da vücutlarının her yerinde aşırı kanama ve morarmayı meydana getirdi. Enfeksiyon daha sonra laboratuvar çalışanlarının aile üyelerine yayıldı. 31 kişinin enfeksiyon testi pozitif çıktı ve 7 kişi öldü.
Bu laboratuvarlarda, Uganda yeşil maymunları ve dokuları üzerinde yürütülen araştırma esnasında araştırmacılar çok geçmeden Afrika'dan ithal edilen yeşil maymunlara yarasalarının yaydığı bir virüsün bulaştığını keşfettiler. Bu, insanlarda virüs salgınının kaydedildiği ilk vakaydı ve adını, enfeksiyonların meydana geldiği kasabalardan biri olan Marburg'dan aldı.
Virüs yarasalardan insanlar dahil primatlara yayılabilir. Domuzlar tarafından da taşınabilir. Enfeksiyon insandan insana doğrudan temas yoluyla veya vücut sıvılarıyla kontamine olmuş yatak takımları ve giysiler gibi malzemeler aracılığıyla yayılabilir. Marburg virüsü kapan kişinin kanı ve spermi, kişi hastalıktan kurtulduktan sonra bile aylarca bulaşıcı kalabilir.
2023 yılında Afrika'da Ekvator Ginesi ve Tanzanya'da iki salgın yaşandı. Ekvator Ginesi'nde 16 doğrulanmış vaka ve 12 ölüm bildirildi. Tanzanya'da ise sekiz doğrulanmış vaka ve beş ölüm kaydedildi. Son on yılda Gana, Gine ve Uganda'da da salgınlar yaşandı.
Bazı bilim insanları Marburg salgınlarının sıklığının son yıllarda arttığı konusunda uyardı. Bunun daha önce el değmemiş yaşam alanlarına insan müdahalesi nedeniyle olabileceğini savunan uzmanlar, enfekte hayvanların insanlarla temasa geçme ve virüsü onlara yayma olasılığının yüksek olduğu görüşünde.
Marburg virüsüne karşı herhangi bir aşı veya özel bir tedavi bulunmamasına rağmen enfeksiyondan kurtulmak da mümkün. Amerikalı Michelle Barnes, 2007 Noel'inde kocasıyla birlikte Uganda'ya yaptıkları bir gezi dönüşünde ABD'ye dönüş uçağında kendini tuhaf hissetmeye başladı. Semptomlar gösteren kadın hastaneye kaldırıldı. 10 günlük bakım ve tedavinin ardından şikayetleri azalmaya başladı ancak semptomları göstermeye aylarca devam etti.