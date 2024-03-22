Hızla yayılan dünyanın en ölümcül virüsü için uzmanlardan uyarı

Marburg virüsüne karşı herhangi bir aşı veya özel bir tedavi bulunmamasına rağmen enfeksiyondan kurtulmak da mümkün. Amerikalı Michelle Barnes, 2007 Noel'inde kocasıyla birlikte Uganda'ya yaptıkları bir gezi dönüşünde ABD'ye dönüş uçağında kendini tuhaf hissetmeye başladı. Semptomlar gösteren kadın hastaneye kaldırıldı. 10 günlük bakım ve tedavinin ardından şikayetleri azalmaya başladı ancak semptomları göstermeye aylarca devam etti.