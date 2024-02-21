Hayatında hiç kadın görmeyen adam: Mihailo Tolotos

Kadınların girmesinin yasak olduğu bilinen Athos Dağı'ndaki Aynoroz Manastırı'nda yaşayan Yunan Rahip Mihailo Tolotos 1856 yılında dünyaya geldi ve yaşamı boyunca hiç kadın göremedi. Tolotos'un annesi vardı, ancak annesi doğumdan hemen sonra vefat ettiği için Tolotos onunla pek fazla karşılaşmadı.

Yetim kalan Toltos bebekken Yunanistan'daki Athos Dağı'ndaki Aynoroz Manastırı'ndaki Ortodoks keşişler tarafından evlat edinildi ve orada yaşayan keşişler tarafından yetiştirildi.