Havalimanında tüyler ürperen olay! Yürüyen banda sıkışan bacağını kestiler...
Tayland'da bacağı havalimanının yürüyen bandına sıkışan kadın, bacağı kesilerek kurtarıldı.
Tayland'da havalimanında 57 yaşındaki kadının bacağı yürüyen banda sıkıştı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek kadının bacağını kesmek zorunda kaldı.
57 yaşındaki Taylandlı yolcu, perşembe sabahı başkent Bangkok'daki Don Mueang Havalimanı'nın 2. Terminali'nde Nakhon Si Thammarat'a uçacak uçağına giderken bacağı yürüyen kaldırıma sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, kadının sol bacağının dizinden aşağısını kesmek zorunda kaldı.
Halktv’nin aktardığına göre, Thanakuljeerapat, havalimanının kadının bütün tıbbi masraflarını karşılayacağını ve daha sonra tazminat ödemek için masaya oturmaya hazır olduklarını ifade etti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kadının sol bacağının yürüyen kaldırımın panosunun altına sıkıştığı görülüyor.
Thanakuljeerapat, bacağın tekrar takılamayacağı konusunda hastane tarafından bilgilendirildiğini, ancak kadının olasılığın incelenmesi için başka bir hastaneye transferini istediğini belirtti.