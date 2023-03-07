Hangi Avrupa ülkesinde vatandaşlık almak daha kolay, hangisinde zor?
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde vatandaşlık almak genellikle uzun ve meşakkatli bir süreç olsa da, başvuru ve kabul sürecinin zorlukları bütün üye ülkelerde aynı derecede değil. Peki hangi ülke ne istiyor? En kolay vatandaşlık veren ülke hangisi?
Avrupa istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre 2021'de AB üye ülkelerinde toplam 827 bin 300 kişi vatandaşlık aldı. Bu rakam 2020'ye göre 98 bin 300 artış olduğunu gösterdi.
Ayrıca yeni vatandaşların yüzde 85'inin daha önce başka bir AB ülkesinin vatandaşı olmadığı anlaşıldı.
Yüzde 14'lük sıçrama kısmen pandemi dönemindeki birikime bağlanabilir, ancak aynı zamanda 706 bin 400 yeni vatandaşlığın verildiği 2019 yılındaki artış eğilimini de yansıtıyor.
2021'de en çok vatandaşlık veren ülkeler hangileri?
İspanya, 2021 yılında 144 bin 800 yeni sakini kabul ederek en fazla yeni vatandaşlık veren ülke oldu.