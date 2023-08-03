Güzellik kraliçesi feci şekilde hayatını kaybetti
Venezuela'nın güzellik kraliçesi Ariana Viera, geçirdiği feci trafik kazasında hayatını kaybetti.
Venezuela'nın güzellik kraliçesi Ariana Viera, geçirdiği trajik kaza sonrası hayatını kaybetti. Babası, ABD'de yaşayan Viera'nın cenazesine vize alamadığı için katılamadı.
Venezuela'nın güzellik kraliçesi Ariana Viera, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.
NTV’nin aktardığına göre, ekim ayında ülkesini, Dominik'te düzenlenecek 2023 Dünya Latin Amerika Güzellik Yarışması'nda temsil etmeye hazırlanan 26 yaşındaki Viera'nın, direksiyon başında uyuyakalarak başka bir araca arkadan çarptığı öğrenildi.
Annesi Vivian Ochoa'ya göre, 13 Temmuz'da Orlando'da trajik kazayı geçiren güzellik kraliçesi, tedaviye yanıt vermeyerek hayatını kaybetti.
Ochoa, kızının olay yerindeki sağlık görevlileri tarafından iki kez hayata döndürüldüğünü ancak hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybettiğini söyledi.