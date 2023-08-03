Güzellik kraliçesi feci şekilde hayatını kaybetti

Annesi Vivian Ochoa'ya göre, 13 Temmuz'da Orlando'da trajik kazayı geçiren güzellik kraliçesi, tedaviye yanıt vermeyerek hayatını kaybetti.

Ochoa, kızının olay yerindeki sağlık görevlileri tarafından iki kez hayata döndürüldüğünü ancak hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybettiğini söyledi.