Gizemli 'seks' partisi: 24 saat kala açıklanacak, katılım şartları belli oldu!

PARTİYE KATILIM ÜCRETİ BELLİ OLDU

Satışa çıkan biletlerin fiyatları da duyuruldu. Etkinliğe tek başına katılmak isteyen kadınlardan 250 euro (yaklaşık 7900 TL) istenirken, çift bileti ise 695 olarak açıklandı. “VIP deluxe” bilete sahip olan çiftler ise “çok özel” bir etkinlik sonrası partiye katılabilecek ve yakınlardaki bir otelde konaklayacak. Fakat bu bilete sahip olmak isteyen çiftlerin 1350 euroyu (yaklaşık 42 bin TL) gözden çıkarmalar gerekiyor. Organizatörler erkeklerin tek başına etkinliğe katılamayacağını açıkladı.