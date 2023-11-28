Gizemli 'seks' partisi: 24 saat kala açıklanacak, katılım şartları belli oldu!
Belçika'da 2024 yılında yapılacak bir "seks partisinin" tanıtımı yapıldı. Partiyle ilgili detaylar şaşkınlık yaratırken, katılım şartları da açıklandı.
Belçika’nın Antwerp kentinde önümüzdeki yıl düzenlenecek bir “seks partisi” uluslararası kamuoyunda gündeme bomba gibi düştü.
PARTİNİN ADI: "GİZEMLİ SANSASYON"
“Mystery Sensation” (Gizemli Sansasyon) adı verilen seks partisinin 21 Eylül 2024’te yerel saat ile 19.00-03.00 arasında düzenleneceği açıklandı. Organizatörler Antwerp'te partinin tam olarak nerede yapılacağına ilişkin bilgiyi ise henüz açıklamadı. Gizlilik nedeniyle partinin tam lokasyonunun etkinlikten 24 saat önce katılımcılara duyurulacağı ifade edildi.
"2024'ÜN EN HEYECAN VERİCİ GECESİ"
Etkinliğin reklamında “2024’ün en heyecan verici gecesi” sloganı kullanılırken mekanda 150 yatak ve 10 jakuzinin olacağı ve yaklaşık 20.000 prezervatif kullanılacağı açıklandı. Etkinliğe katılanlara deneyimli şefler tarafından 3 porsiyon yemek sunulacağı da duyuruldu.
"KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ ODASI BİLE OLABİLİR"
Partinin tanıtımında, “Davetlilerin güvenliği için 20 bin prezervatif kullanılacak. Etkinlik sizin oyun alanınız olacak. Bu partide parlayabilir, parti yapabilir ve kendinizi keşfedebilirsiniz. Bu etkinlik zevk ve sofistike limitlerinizi baştan tanımlayacak” ifadeleri de yer aldı.
Etkinliği düzenleyen Gert Snoeys, “Bizim etkinliğimizin gerçekleşeceği alan 4000 metrekareden daha küçük olmayacak. 25 farklı temaya ait odalar olacak. Karanlık oda, sinema odası olacak ve Kırmızı Başlıklı Kız odası bile olabilir. Her şey olabilir” dedi.
PARTİYE KATILIM ÜCRETİ BELLİ OLDU
Satışa çıkan biletlerin fiyatları da duyuruldu. Etkinliğe tek başına katılmak isteyen kadınlardan 250 euro (yaklaşık 7900 TL) istenirken, çift bileti ise 695 olarak açıklandı. “VIP deluxe” bilete sahip olan çiftler ise “çok özel” bir etkinlik sonrası partiye katılabilecek ve yakınlardaki bir otelde konaklayacak. Fakat bu bilete sahip olmak isteyen çiftlerin 1350 euroyu (yaklaşık 42 bin TL) gözden çıkarmalar gerekiyor. Organizatörler erkeklerin tek başına etkinliğe katılamayacağını açıkladı.
DAMSIZ ERKEKLER KABUL EDİLMEYECEK
Bilet fiyatlarının avantajlı dönemde olduğu belirtilirken, 31 Aralık’tan sonra ise bilet fiyatlarına 100 euro zam geleceği kaydedildi. Organizatör, “Biz tek erkekleri kabul etmiyoruz. Tek erkekler kavga çıkarabilir ve biz kaliteli bir parti istiyoruz” dedi.
SEKS PARTİSİNE KATILIM ŞARTLARI
Katılımcıların en az 21 yaşında olması istenirken, kadın ve erkeklerin kıyafet kurallarının detayları da paylaşıldı. Erkekler için smokin giyilmesi istenirken, kadınların da gece elbisesiyle partiye katılması gerektiği duyuruldu.