Galler Prensesi Kate Middleton'ın görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını yine ikna edemedi

İngiltere'de, üzerinde oynadığı aile fotoğrafını paylaşmasının ardından çeşitli spekülasyonlara konu olan Galler Prensesi Kate Middleton, olayın ardından ilk kez kameralar tarafından görüntülendi ancak sosyal medya kullanıcıları yine ikna olmadı.

Kate Middleton
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Galler Prensesi Kate Middleton'ın görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını yine ikna edemedi - Resim: 1

Galler Prensesi Kate Middleton'ın görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını yine ikna edemedi

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Galler Prensesi Kate Middleton'ın görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını yine ikna edemedi - Resim: 2

İngiliz The Sun gazetesi, Galler Prensesi'nin Windsor kentindeki çiftlik ürünleri satılan bir markette bugün çekilmiş görüntülerini yayımladı.

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Galler Prensesi Kate Middleton'ın görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını yine ikna edemedi - Resim: 3

Eşi Prens William'la alışveriş yaparken amatör bir kamera tarafından çekilen videoda ellerinde poşetlerle görüntülenen Prenses Kate ile ilgili haberde, "Mutlu ve huzurlu görünüyor" ifadeleri yer aldı.

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Galler Prensesi Kate Middleton'ın görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını yine ikna edemedi - Resim: 4

Ancak, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı görüntüdeki kişinin Prenses Kate olmadığını iddia eden paylaşımlar yaptı.

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Galler Prensesi Kate Middleton'ın görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını yine ikna edemedi - Resim: 5

Prensesin geçmişte çekilen fotoğraflarıyla bugün çekilen görüntüleri kıyaslayan sosyal medya kullanıcıları, farklı noktalara dikkati çekerek, görüntüdeki kişinin Kate Middleton olmadığını belirtti.

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Galler Prensesi Kate Middleton'ın görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını yine ikna edemedi - Resim: 6

Ocak ayında karın ameliyatı olan ve 17 Nisan'a kadar resmi görevlerine dönmeyeceği açıklanan Prenses Kate, İngiltere'de 10 Mart'ta kutlanan anneler günü için Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesaplarından bir fotoğraf paylaşmıştı.

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Galler Prensesi Kate Middleton'ın görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını yine ikna edemedi - Resim: 7

Sosyal medya kullanıcıları Prenses ve çocuklarının yer aldığı fotoğrafın üzerinde oynandığını belirterek fotoğrafın gerçek olmadığını iddia etmişti.

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Galler Prensesi Kate Middleton'ın görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını yine ikna edemedi - Resim: 8

Kullanıcıların fotoğraftaki düzenleme hatalarına dikkati çekmesinin ardından birçok uluslararası haber ajansı fotoğrafı yayımdan kaldırmış ve abonelerine fotoğrafı kullanmama çağrısı yapmıştı.

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Galler Prensesi Kate Middleton'ın görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını yine ikna edemedi - Resim: 9

Fotoğrafın gerçek olmadığı iddialarına Kensington Sarayı bir gün sonra yanıt verirken Prenses Kate, amatör bir fotoğrafçı olarak fotoğraf düzenleme uygulamalarını denediğini ve görseldeki hataların kendine ait olduğunu ifade etmişti.

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Galler Prensesi Kate Middleton'ın görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını yine ikna edemedi - Resim: 10

Sosyal medyada ise Prensesin sağlık durumunun kötü olmasından Prens William'la boşanmak üzere olduklarına kadar çeşitli spekülasyonlar yer almıştı.

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