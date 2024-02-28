Fransa'da saldırıya uğrayan Alessandra Mussolini kimdir?

61 yaşındaki Mussolini, videolu paylaşımında, "İtalyanca konuşan birinin saldırısına uğradım. Burada, Strazburg'da bir dizi çılgın hakarete maruz kaldım. Koltuk değneği benzeri bir şeyi vardı. Sırtıma, omuzlarıma vurdu. Çok şiddet vardı. Çaresizim" ifadelerini kullandı.