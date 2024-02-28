Fransa'da saldırıya uğrayan Alessandra Mussolini kimdir?
Fransa'da saldırıya uğrayan İtalya'da faşist diktatör Benito Mussolini'nin torunu ve Forza Italia partisinin Avrupa Parlamentosu Delegasyonu Başkan Yardımcısı Alessandra Mussolini kimdir?
İtalya'da faşist diktatör Benito Mussolini'nin torunu ve Forza Italia partisinin Avrupa Parlamentosu Delegasyonu Başkan Yardımcısı Alessandra Mussolini, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, Strazburg sokaklarında bir kişinin saldırısına uğradığını belirtti.
61 yaşındaki Mussolini, videolu paylaşımında, "İtalyanca konuşan birinin saldırısına uğradım. Burada, Strazburg'da bir dizi çılgın hakarete maruz kaldım. Koltuk değneği benzeri bir şeyi vardı. Sırtıma, omuzlarıma vurdu. Çok şiddet vardı. Çaresizim" ifadelerini kullandı.
ALESSANDRA MUSSOLİNİ KİMDİR?
1962'de Roma'da doğan Alessandra Mussolini, İtalyan politikacı, eski manken ve aktristir.
Benito Mussolini'nin torunudur ve Sophia Loren'in yeğenidir.
Üç kez AP üyeliğine seçilen, İtalya'nın diktatör lideri Benito Mussolini'nin torunu Mussolini, İtalya'da iktidar ortağı Forza Italiadan milletvekili.