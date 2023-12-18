Fransa'da güzellik yarışmasının birincisi ülkeyi ikiye böldü

Ülkenin kuzeyindeki Nord-Pas-de-Calais bölgesinden yarışmaya katılan Gilles ödülü geçen yılın kazananı Indira Ampiot'un ellerinden aldı. Zaferini kazandıktan sonra bir açıklama yapan Gilles, "Eskiden Fransa güzellerinin uzun saçlı olmasına alışmıştık. Ben daha androjen bir imaj tercih ettim ve kısa saçla yarışmaya katıldım. Kimse size nasıl olmanız gerektiğini söyleyemez. Her kadın farklıdır ve hepimiz biriciğiz" dedi. Gilles ayrıca yarışma komitesi ve jüriye herkesi kapsayıcı bir karar verdiği için de teşekkür etti.